NITECORE établit une nouvelle norme en matière d'alimentation ultralégère : la nouvelle NB10000 Gen4 de 143 g, certifiée IPX7

GUANGZHOU, Chine, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- La batterie externe de compétition ultralégère NITECORE NB10000 Gen4, disponible depuis le 29 janvier 2026, est rapidement devenue une solution d'alimentation de confiance pour les utilisateurs du monde entier. Elle répond au besoin croissant des athlètes d'endurance, des traileurs, des randonneurs, des campeurs et des amateurs d'activités de plein air de disposer d'une alimentation légère, fiable et performante pendant leurs déplacements.

Moins lourde, plus puissante

NITECORE NB10000 Gen4 Ultra Lightweight Power Bank

La NB10000 Gen4 offre des améliorations importantes, notamment un poids plus léger de 143 g (5 oz), une plus grande énergie utilisable et une étanchéité IPX7 améliorée. De taille semblable à celle d'un gel énergétique standard, elle est compacte et facile à transporter. Associée à des feuilles de fibre de carbone double face et à un cadre composite ignifuge renforcé, elle constitue un compagnon d'alimentation portable, durable et fiable. Le nouveau câble de charge, qui fait office de dragonne, ne pèse que 5 g (0,18 oz) et prend en charge la charge rapide jusqu'à 60 W, fournissant une puissance efficace tout en réduisant la charge de transport au minimum.

La NB10000 Gen4 est dotée d'une technologie de batterie de nouvelle génération et d'une conception de circuit efficace, ce qui lui permet de stocker plus d'énergie utilisable dans un format compact. Elle prend en charge jusqu'à 22,5 W de charge rapide à double sens et délivre jusqu'à 7 200 mAh d'énergie utilisable en mode Eco, ce qui permet de maintenir les appareils sous tension plus longtemps pendant les déplacements. Pour une charge rapide, le mode normal fournit une alimentation rapide dès que vous en avez besoin.

Un fonctionnement sans effort dans l'obscurité

La fonction Knock-to-Wake améliore l'utilisation dans des conditions de faible luminosité, même avec des gants, tandis que les voyants de positionnement dynamiques RVB intuitifs sont facilement visibles d'un coup d'œil, ce qui garantit une utilisation sans effort la nuit.

La confiance des utilisateurs

Du trail running aux aventures en plein air en passant par les trajets quotidiens, la NB10000 a acquis une forte popularité auprès des utilisateurs du monde entier. Louée pour son poids plume et sa fiabilité, elle a reçu des avis positifs sur de nombreuses plateformes et de la part de nombreux amateurs d'activités en plein air. Dans son avis, un utilisateur a indiqué que « Ceux pour qui chaque gramme compte et qui veulent une batterie externe de 10 000 mAh ultraperformante la trouveront difficile à battre », soulignant son statut de solution d'alimentation de confiance pour les activités de plein air.

