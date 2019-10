No es demasiado tarde: un mensaje de La Dollar General Literacy Foundation y el Ad Council a los 34 millones de adultos sin diploma de escuela secundaria

NUEVA YORK, 17 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Dollar General Literacy Foundation (Dollar General Literacy Foundation) y el Ad Council anunciaron hoy la nueva campaña "Completa tu diploma", con el propósito de recordarles a los aproximadamente 34 millones de adultos estadounidenses sin diploma de escuela secundaria (cifra equivalente a la población de California) que no es demasiado tarde para seguir sus sueños académicos.

La campaña "Completa tu diploma" resalta historias reales de adultos que completaron los estudios de su título con el apoyo de amigos, familiares y centros educativos locales. La campaña es una colaboración exitosa y duradera entre la Dollar General Literacy Foundation y el Ad Council, y les proporciona a los adultos la información necesaria para obtener un diploma equivalente a la educación secundaria y los alienta a inscribirse en clases de educación para adultos gratuitas cercanas a ellos en CompletaTuDiploma.org.

"Con frecuencia uno de los mayores desafíos que enfrentan los adultos que están pensando en terminar los estudios de su diploma es sencillamente saber dónde conseguir apoyo y tener el valor de dar ese primer paso", declaró Denine Torr, Directora Ejecutiva de la Dollar General Literacy Foundation. "Al celebrar historias reales y exitosas de personas que alcanzaron sus metas mientras alternaban entre la familia, el trabajo y otras responsabilidades de los adultos, esperamos inspirar a otros a finalizar su educación de escuela secundaria, seguir sus sueños y crear una nueva narrativa para sí mismos y su familia".

El nuevo contenido creativo presenta a Jessica, Santiago y Yeni, tres inspiradores estudiantes que, siendo adultos, vencieron el reto de regresar a la escuela para terminar los estudios del diploma equivalente a la educación secundaria. Anuncios de servicio público muestran cómo sus familiares, amigos, maestros y mentores prestaron el apoyo y la motivación adicionales que necesitaban para finalizar los estudios de sus títulos, lo cual subraya el hecho de que nadie obtiene un diploma solo.

"Queremos crear conciencia en todo el país de que obtener un diploma de escuela secundaria está más al alcance de lo que se piensa", expresó Lisa Sherman, presidenta y CEO del Ad Council. "Es posible que usted no se sienta listo, pero con la ayuda de amigos, familiares y maestros, éste es el mejor momento para obtener ese título".

La importancia de esta campaña

Muchos adultos que no terminaron la escuela secundaria quisieran completar los estudios del diploma para tener la posibilidad de ingresar a la universidad o seguir una nueva trayectoria profesional, pero pueden no saber dónde comenzar. A menudo, estas personas son padres y madres que crían a niños, trabajan a tiempo completo y no saben cómo tener acceso a recursos gratuitos y locales que están a su disposición, para poder obtener su diploma equivalente a la educación secundaria. Además, la campaña se propone informar a los estudiantes que hablan el inglés como segunda lengua que las clases y los exámenes se pueden ofrecer en español.

Desde que la campaña se inició en 2010, ha conectado a 1.5 millones de estadounidenses con la información necesaria para inscribirse en clases de educación para adultos gratuitas, y ha recibido más de $159 millones en apoyo donado por los medios de comunicación. Los nuevos anuncios de servicio público se produjeron gratuitamente por la agencia publicitaria NGL Collective y están disponibles en inglés y español. Ellos acompañarán las fases previas de la campaña "Nadie obtiene un diploma solo".

"Estamos tan agradecidos por la oportunidad de trabajar con aliados como el Ad Council y la Dollar General Literacy Foundation, quienes invitaron a NGL a aportar su experticia a una campaña ya de por sí increíble que alienta a más latinos a recibir sus diplomas equivalentes a la educación secundaria. Nos sentimos llenos de orgullo por el trabajo que hemos realizado juntos, y por el bien que va a hacer en la comunidad", afirmó David Chitel, CEO de NGL Collective.

La Dollar General Literacy Foundation

La Dollar General Literacy Foundation (Dollar General Literacy Foundation) se enorgullece de apoyar iniciativas para ayudar a otras personas a mejorar su vida por medio de la alfabetización y la educación. Desde 1993, la fundación ha otorgado más de $172 millones en donaciones a organizaciones sin fines de lucro, y ha ayudado a más de 11 millones de personas a dar sus primeros pasos en el camino a la alfabetización, el diploma de educación general o el dominio del idioma inglés. Para conocer más sobre la Dollar General Literacy Foundation, visite www.dgliteracy.org.

Ad Council

El Ad Council reúne a las mentes más creativas del mundo de la publicidad y los medios de comunicación, con el fin de abordar las causas más nobles. Sus innovadoras y gratuitas campañas a favor del bienestar social crean conciencia. Inspiran a actuar. Salvan vidas. Para conocer más, visite AdCouncil.org, siga a las comunidades del Ad Council en Facebook y Twitter, y mire el contenido de las campañas en YouTube.

NGL Collective:

NGL Collective es una empresa pionera de los nuevos medios y el entretenimiento que conecta a los anunciantes con la nueva generación de latinos (New Generation Latinx, NGLs) en distintas plataformas en el idioma, en la cultura y en contexto. Décadas antes de que se pusiera de moda, se entendiera o siquiera se aceptara hablar de la mayoría de la nueva generación de latinos que impulsa el crecimiento en Estados Unidos, NGL Collective ya se dedicaba a modernizar la manera como los anunciantes llegaban e involucraban a la nueva generación de latinos. Como inventores del término "New Generation Latinx", conocemos mejor a la nueva generación de latinos y ayudamos a los anunciantes a conectar con ellos mediante nuestra completa oferta de servicios que abarca NGL Media, NGL Studios, NGL Social y NGL Live.

