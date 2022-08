Nobu annonce un accord de développement exclusif avec Asset World Corporation (AWC) à l'échelle de la Thaïlande et le lancement des projets de l'hôtel Nobu de Bangkok et du restaurant Nobu au sommet de l'Empire Tower

NEW YORK, 28 août 2022 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality , la marque de style de vie de luxe la plus emblématique et la plus florissante au monde, et Asset World Corp Public Company Limited (AWC), le plus important groupe immobilier intégré de style de vie en Thaïlande, sont heureux d'annoncer un vaste accord de développement et le lancement de deux projets passionnants à Bangkok.

Dans le cadre de l'accord de développement, les deux partenaires se sont engagés à une collaboration exclusive pour développer plusieurs hôtels et restaurants Nobu en Thaïlande. Ils explorent d'autres sites de développement dans les destinations les plus attrayantes de la Thaïlande.

Le restaurant Nobu occupera le dernier étage et le toit de l'Empire Tower, l'emblématique projet d'aménagement à usage mixte en plein centre de Bangkok. Le restaurant Nobu offrira le panorama le plus impressionnant de l'horizon de Bangkok et des vues sur la rivière Chao Phraya, avec un design qui créera une expérience culinaire exquise.

L'emplacement de l'hôtel Nobu signé à Bangkok sera bientôt annoncé avec un programme et une expérience totalement uniques et distincts, planifiés en collaboration par AWC et Nobu Hospitality.

Bangkok, une ville construite sur l'eau et comptant plus de 11 millions d'habitants, est en train de devenir rapidement l'une des destinations de voyage les plus recherchées dans la région Asie-Pacifique. La capitale thaïlandaise offre une expérience culturelle riche et inégalée aux voyageurs internationaux, notamment des boutiques de classe mondiale, d'innombrables galeries d'art et musées, et l'une des scènes culinaires les plus impressionnantes au monde, qui comprendra bientôt Nobu.

Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality, a déclaré : « C'est un honneur de s'associer à Mme Wallapa Traisorat, véritable visionnaire, et à cette entreprise puissante qu'elle a construite patiemment avec Asset World Corp Public Company Limited. Notre stratégie est de travailler avec des partenaires de développement régional en Asie qui adoptent notre modèle commercial unique et partagent la même passion pour le luxe et les produits de haute qualité. Avec Wallapa Traisorat et AWC, nous avons une relation dynamique et un partenariat construit sur les bases de la confiance et du respect. Nous partageons en outre la même vision, celle de mettre en œuvre une offre d'hospitalité passionnante et différenciée. Nous sommes heureux d'aller de l'avant avec la première phase de ce partenariat à Bangkok tout en planifiant soigneusement, ensemble, les développements futurs. »

Wallapa Traisorat, PDG d'AWC, a déclaré : « Nous sommes très heureux et honorés de signer l'accord de développement pour une collaboration exclusive pour développer plusieurs hôtels et restaurants Nobu en Thaïlande. Ils explorent d'autres sites de développement dans les destinations les plus attrayantes de la Thaïlande. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat à long terme avec Nobu Hospitality sur ce projet passionnant au meilleur endroit à Bangkok. Grâce à la marque emblématique de Nobu, à son expertise en matière de F&B, à son expérience hôtelière axée sur le style de vie et à l'extraordinaire renommée du chef Nobu Matsuhisa, ainsi qu'à de nombreux prix parmi les meilleurs au monde, notamment celui récompensant le meilleur hôtel de villégiature des États-Unis continentaux en 2021, nous croyons que cette collaboration créera une destination d'accueil luxueuse et unique pour l'industrie touristique thaïlandaise qui attirera des voyageurs du monde entier. »

SOURCE NOBU HOSPITALITY