Nobu anuncia contrato exclusivo de desenvolvimento em toda a Tailândia, o Nobu Hotel Bangkok e o Nobu Empire Restaurant com a Asset World Corporation (AWC)

NOVA YORK, 29 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Nobu Hospitality, marca de estilo de vida de luxo que é ícone mundial e apresenta rápido crescimento, e a Asset World Corp Public Company Limited (AWC), o grupo imobiliário de estilo de vida integrado líder na Tailândia, têm o prazer de anunciar o contrato exclusivo de desenvolvimento em toda a Tailândia e o início de dois projetos interessantes em Bangkok.

Como parte do contrato de desenvolvimento, os dois parceiros assumiram o compromisso de estabelecer uma colaboração exclusiva para desenvolver vários hotéis e restaurantes Nobu na Tailândia. As partes estão explorando outros locais de desenvolvimento nos destinos mais atraentes da Tailândia.

O restaurante Nobu ocupará o andar superior e o terraço do Empire Tower, o icônico empreendimento de uso misto bem no centro da agitada Bangkok. O restaurante Nobu proporcionará a vista mais impressionante do horizonte de Bangkok e do Rio Chao Phraya, com um design que criará uma experiência gastronômica extraordinária.

Em breve será anunciada a localização do Hotel Nobu em Bangkok, com uma programação e experiência completamente diferenciadas e distintas planejadas de forma colaborativa pela AWC e pela Nobu Hospitality.

Bangkok, uma cidade construída sobre água, com mais de 11 milhões de habitantes, está se tornando rapidamente um dos destinos de viagem mais procurados na região da Ásia-Pacífico. A capital tailandesa oferece a viajantes internacionais uma experiência cultural incomparável e rica, incluindo compras de classe mundial, inúmeras galerias de arte e museus e um dos cenários gastronômicos mais impressionantes do mundo, que em breve incorporará o Nobu.

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, afirmou: "É uma honra fazer parceria com a visionária Wallapa Traisorat e com a base de poder que ela construiu cuidadosamente com a Asset World Corp Public Company Limited. Nossa estratégia é trabalhar com parceiros regionais de desenvolvimento na Ásia que adotem nosso singular modelo de negócios e compartilhem a mesma paixão por produtos de luxo e de alta qualidade. Com Wallapa Traisorat e a AWC, temos um relacionamento e uma parceria dinâmicos baseados em confiança e respeito, com a visão de implementar uma oferta de hospitalidade interessante e diferenciada. Estamos entusiasmados em avançar com a primeira fase desta parceria em Bangkok, ao mesmo tempo que planejamos juntos outros empreendimentos."

Wallapa Traisorat, CEO e presidente da AWC, disse: "É um grande prazer e honra assinar o contrato de desenvolvimento para uma colaboração exclusiva para desenvolver vários hotéis e restaurantes Nobu na Tailândia. As partes estão explorando outros locais de desenvolvimento nos destinos mais atraentes da Tailândia. Estamos muito satisfeitos em continuar nossa parceria de longo prazo com a Nobu Hospitality neste projeto interessante na melhor localização de Bangkok. Com a marca icônica da Nobu, seus conhecimentos em alimentos e bebidas, sua experiência de hospitalidade de estilo de vida e o enorme reconhecimento do Chef Nobu Matsuhisa, juntamente com muitos dos melhores prêmios do mundo, incluindo o de Melhor Hotel Resort do Território Continental dos EUA de 2021, acreditamos que esta colaboração criará um destino diferenciado de hospitalidade de estilo de vida de A&B de luxo para o setor de turismo da Tailândia, que atrairá viajantes de todo o mundo."

FONTE NOBU HOSPITALITY

