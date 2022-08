Nobu anuncia un acuerdo de desarrollo exclusivo para toda Tailandia, el Nobu Hotel Bangkok y el restaurante Nobu Empire, con Asset World Corporation (AWC)

NUEVA YORK, 28 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality, la icónica marca de estilo de vida de lujo de más rápido crecimiento a nivel mundial, y Asset World Corp Public Company Limited (AWC), el grupo inmobiliario de estilo de vida integrado líder de Tailandia, se complacen en anunciar su exclusivo acuerdo de desarrollo para toda Tailandia y el inicio de dos emocionantes proyectos en Bangkok.

Como parte del acuerdo de desarrollo, ambos socios se comprometieron a colaborar de manera exclusiva para construir diferentes hoteles y restaurantes Nobu en Tailandia. Las partes están explorando ubicaciones adicionales de desarrollo en los destinos más atractivos de Tailandia.

El restaurante Nobu ocupará la planta superior y la azotea de la Empire Tower, el icónico desarrollo de uso mixto justo en el centro de la emocionante Bangkok. Ofrecerá el panorama más impresionante del paisaje urbano de Bangkok y vistas al río Chao Phraya, con un diseño que creará una experiencia gastronómica exquisita.

Pronto se anunciará la ubicación en Bangkok del Nobu Hotel ya acordado, con un programa y una experiencia completamente únicos y distintivos que en este momento se planifican de manera colaborativa entre AWC y Nobu Hospitality.

Bangkok, una ciudad construida sobre el agua que cuenta con más de 11 millones de residentes, se está convirtiendo con rapidez en uno de los destinos de viaje más apetecidos en la región de Asia Pacífico. La capital tailandesa ofrece una experiencia cultural inigualable y rica para los viajeros internacionales, la cual incluye compras de primera clase, innumerables galerías de arte y museos, y una de las escenas gastronómicas más impresionantes del mundo, la cual pronto incluirá a Nobu.

Trevor Horwell, director ejecutivo de Nobu Hospitality, expresó: "Es un honor asociarse con la visionaria Wallapa Traisorat y la base de operaciones que ha construido cuidadosamente con Asset World Corp Public Company Limited. Nuestra estrategia es trabajar en Asia con socios de desarrollo regionales afines a nuestro modelo de negocio único, que compartan la misma pasión por los productos de lujo y alta calidad. Con Wallapa Traisorat y AWC, tenemos una relación y una alianza dinámicas construidas sobre los cimientos de la confianza y el respeto, con la visión de establecer una oferta hotelera emocionante y diferenciada. Nos entusiasma avanzar en la primera fase de esta alianza en Bangkok, a la vez que planificamos con cuidado nuevos desarrollos juntos".

Wallapa Traisorat, directora ejecutiva y presidenta de AWC, comentó: "Es para nosotros un gran placer y honor firmar el acuerdo de desarrollo para que una colaboración exclusiva desarrolle diferentes hoteles y restaurantes Nobu en Tailandia. Las partes están explorando ubicaciones adicionales de desarrollo en los destinos más atractivos de Tailandia. Nos complace continuar nuestra alianza a largo plazo con Nobu Hospitality en este emocionante proyecto en la mejor ubicación de Bangkok. Con la icónica marca de Nobu, los conocimientos sobre alimentos y bebidas, la experiencia en hospitalidad de estilo de vida y el enorme reconocimiento del chef Nobu Matsuhisa, junto con muchos de los mejores premios del mundo, incluido el # 1 Best Resort Hotel in Continental U.S. 2021, creemos que esta colaboración creará un exclusivo destino de hospitalidad de estilo de vida de lujo para la industria turística de Tailandia que atraerá a viajeros de todo el mundo".

FUENTE NOBU HOSPITALITY

