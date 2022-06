Nobu Hospitality amplia parceria com o RCD Hotels na América do Norte

A introdução desses dois destinos marca a quinta colaboração bem-sucedida entre a Nobu Hospitality e o RCD Hotels. A parceria começou em 2016 com a abertura do Nobu Hotel Miami Beach e continuou a prosperar ao longo dos anos com a introdução do Nobu Hotel Los Cabos em 2019, do Nobu Hotel Chicago em 2020, e a iminente chegada do Nobu Los Cabos Residences, 60 unidades deslumbrantes situadas ao lado do hotel e com vista para o campo de golfe, a ser concluído em 2023.