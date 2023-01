Nobu Hospitality anuncia hotel, restaurante e residências da marca Nobu na ilha de Al Marjan, destacando sua presença regional

NOVA YORK, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Nobu Hospitality, a marca de estilo de vida de luxo fundada por Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper, assinou um contrato de gestão com a Enevoria Development FZ-LLC para desenvolver hotel, restaurante e residências da marca Nobu na Ilha de Al Marjan em Ras Al Khaimah. Este é o segundo empreendimento hoteleiro e residencial da marca nos Emirados Árabes Unidos após o anúncio de Abu Dhabi no final de 2022.

Anunciando Nobu Hotel, Restaurante e Residências Al Marjan Island Cerimônia de assinatura para Evenoria, Al Marjan e Nobu Hospitality, sentados da esquerda para a direita: Tariq Bsharat - diretor de estratégia e desenvolvimento de negócios da Marjan, Chef Nobu Matsuhisa - fundador e parceiro da Nobu Hospitality, Abdulla Al Abdouli - CEO da Marjan e Marina Rudneva - sócia-gerente da Enevoria Development Cerimônia de assinatura Enevoria, Al Marjan e Nobu Hospitality, da esquerda para a direita: Tariq Bsharat - diretor de estratégia e desenvolvimento de negócios da Marjan, Meir Teper - fundador e sócio da Nobu Hospitality, Chef Nobu Matsuhisa - fundador e sócio da Nobu Hospitality, Abdulla Al Abdouli - CEO da Marjan, Marina Rudneva - sócia-gerente da Enevoria Development

O hotel, restaurante e residências da marca Nobu terão localização na intocada ilha de Al Marjan, oferecendo mais de 7,8 km de praias preservadas e vistas deslumbrantes da orla do Golfo Pérsico. O hotel e o restaurante da Nobu também incluirão um spa e academia, piscinas e um clube de praia da Nobu. Seja como residência ou casa de férias, a propriedade também criará uma comunidade praiana de estilo de vida de primeira linha, apresentando 300 residências da marca Nobu, oferecendo benefícios exclusivos aos residentes da Nobu.

Ras Al Khaimah é o emirado mais ao norte, mergulhado em cultura e 7.000 anos de história, localizado a 45 minutos do Aeroporto Internacional de Dubai e a 25 minutos do Aeroporto Internacional de Ras Al Khaimah. O emirado está passando por uma transformação turística e de vida com significativo desenvolvimento em andamento. Reconhecido por seu ambiente pacífico e de lazer e infinitas atividades recreativas ao ar livre, o destino é um descanso bem-vindo para viajantes e residentes regionais e internacionais.

Evgeniy Yakubovskiy, gerente geral da Enevoria Development FZ-LLC, disse: "Como desenvolvedores de propriedades de ponta, temos o prazer de fazer parceria com uma das marcas globais de hospitalidade de luxo líderes e de crescimento mais rápido na ilha de Al Marjan. Nossa colaboração com a Nobu Hospitality será fundamental na criação de uma propriedade internacional exclusiva, garantindo um estilo de vida impecável que seja parte integral da filosofia de nossa marca e que tenha o estilo distintivo da Nobu, combinando funcionalidade impecável com soluções de design inovadoras, bem como uma elegância estética minimalista."

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, comenta: "Estamos entusiasmados em continuar nossa expansão nos Emirados Árabes Unidos e a visão para a ilha de Al Marjan e Ras Al Khaimah está perfeitamente alinhada com a marca Nobu. O charme da ilha de Al Marjan é o cenário ideal para nossos hóspedes e para o desenvolvimento de uma comunidade que esteja em busca de um estilo de vida de destino autêntico e uma experiência de vida. Temos orgulho de fazer parceria com a Enevoria neste desenvolvimento empolgante e estamos ansiosos para apresentar a Nobu na ilha de Al Marjan a hóspedes e residentes."

www.nobuhotels.com/almarjanisland

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=IPwieE3cvz8

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1992809/Marjan_Nobu_Signing_sitting.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1992810/Marjan_Nobu_Signing_standing.jpg

FONTE NOBU HOSPITALITY

