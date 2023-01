Nobu Hospitality kündigt Hotel, Restaurant und Residenzen der Nobu-Kette auf Al Marjan Island an und unterstreicht dadurch seine regionale Präsenz

NEW YORK, 31. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality, die von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper gegründete Luxus-Lifestyle-Marke, hat einen Managementvertrag mit Enevoria Development FZ-LLC unterzeichnet, die für die Entwicklung von Hotel, Restaurant und Residenzen der Nobu-Kette auf der Insel Al Marjan in Ras Al Khaimah zuständig sind. Dies ist die zweite Hotel- und Residenzen-Entwicklung der Marke in den VAE nach der Ankündigung von Abu Dhabi Ende 2022.

Announcing Nobu Hotel, Restaurant and Residences Al Marjan Island Signing ceremony for Enevoria, Al Marjan, and Nobu Hospitality, sitting from left to right: Tariq Bsharat - Director of Strategy & Business Development at Marjan, Chef Nobu Matsuhisa - Founder & Partner at Nobu Hospitality, Abdulla Al Abdouli - CEO at Marjan, and Marina Rudneva - Managing Partner of Enevoria Development Signing Ceremony Enevoria, Al Marjan, and Nobu Hospitality, left to right: Tariq Bsharat - Director of Strategy & Business Development at Marjan, Meir Teper - Founder and Partner at Nobu Hospitality, Chef Nobu Matsuhisa - Founder and Partner at Nobu Hospitality, Abdulla Al Abdouli - CEO at Marjan, Marina Rudneva - Managing Partner of Enevoria Development

Das Nobu Hotel mit dazugehörigem Restaurant und Residenzen soll auf der unberührten Insel Al Marjan angelegt werden und mehr als 7,8 km unberührte Strände und einen atemberaubenden Blick auf den Persischen Golf bieten. Die Gäste des Nobu Hotel and Nobu Restaurants werden auch in den Genuss eines Spa- und Fitnessbereichs, Swimmingpools und eines Nobu Beachclubs kommen. Unabhängig davon, ob es sich um eine Wohnresidenz oder ein Urlaubsdomizil handelt, wird das Anwesen auch eine erstklassige Lifestyle-Beach-Community schaffen, die 300 Nobu-Residenzen mit exklusiven Vorteilen für ihre Bewohner eröffnet.

Ras Al Khaimah ist das nördlichste Emirat, geprägt von Kultur und 7.000 Jahren Geschichte, 45 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai und 25 Minuten vom internationalen Flughafen Ras Al Khaimah entfernt. Das Emirat erlebt eine Tourismus- und Wohnraumwende, während der bedeutende Bauprojekte in vollem Gang sind. Dieses Reiseziel ist für seine Ruhe, Erholungsangebote und unzählige Freizeitaktivitäten im Freien bekannt und bietet eine willkommene Atempause für regionale und internationale Reisende und Bewohner.

Evgeniy Yakubovskiy, General Manager Enevoria Development FZ-LLC, sagte: „Als Bauträger für hochpreisige Immobilien freuen wir uns über eine Partnerschaft mit einer der führenden und am schnellsten wachsenden globalen Marke für Luxushotels auf Al Marjan Island. Unsere Zusammenarbeit mit Nobu Hospitality wird maßgeblich dazu beitragen, eine internationale Marke zu schaffen, die einen perfekten Lebensstil garantiert, der ein integraler Bestandteil unserer Markenphilosophie und ein Kennzeichen des Stils von Nobu ist und eine einwandfreie Funktionalität mit bahnbrechenden Designlösungen und einer Ästhetik minimalistischer Eleganz kombiniert."

Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality, fügt hinzu: „Wir sind begeistert, unsere Expansion in den VAE fortzusetzen, und die Vision für Al Marjan Island und Ras Al Khaimah passt perfekt zu der Marke Nobu. Der Charme von Al Marjan Island ist die ideale Kulisse für unsere Gäste und für die Entwicklung einer Gemeinschaft, die am Reiseziel einen authentischen Lebensstil und ein echtes Wohnerlebnis zu finden hofft. Wir sind stolz darauf, mit Enevoria an dieser spannenden Entwicklung zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, sowohl Gästen als auch Bewohnern Nobu Al Marjan Island zu präsentieren."

www.nobuhotels.com/almarjanisland

Video – https://www.youtube.com/watch?v=IPwieE3cvz8

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1992613/Marjan_Nobu_Signing_sitting.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1992614/Marjan_Nobu_Signing_standing.jpg

SOURCE NOBU HOSPITALITY