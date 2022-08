Nobu Hospitality célèbre son 30e établissement hôtelier avec le Nobu Hotel & Residences Tulum

NEW YORK, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, en partenariat avec RCD Hotels, Nobu Hospitality , la célèbre marque de luxe à la croissance la plus rapide au monde, annonce le lancement d'un hôtel, d'un restaurant et de résidences Nobu dans la station balnéaire élégante de Tulum, au Mexique.

Cette étape importante pour Nobu Hospitality marque le 30e hôtel de la marque dans le monde et le sixième hôtel et le quatrième projet résidentiel signé entre Nobu Hospitality et RCD Hotels. Le partenariat croissant entre Nobu Hospitality et RCD Hotels a été consolidé en 2016 avec l'ouverture du Nobu Hotel Miami Beach, suivi des Nobu Hotels de Los Cabos, Chicago, et des ouvertures en cours à Punta Cana, Orlando, et maintenant Tulum.

Avec ses plages de sable blanc doux, ses ruines mayas côtières et l'une des plus grandes barrières de corail du monde, Tulum est un endroit idyllique pour les amateurs d'aventure et de soleil. Niché dans la charmante Riviera Maya, le Nobu Hotel Tulum comptera 200 chambres et suites, dont 12 villas, un restaurant Nobu en bord de mer, de vastes espaces de réunion avec de superbes sites extérieurs pour les mariages et les événements spéciaux, un centre de remise en forme et un spa ultramodernes, ainsi que 50 élégantes résidences en bord de mer.

Trevor Horwell, directeur général de Nobu Hospitality, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir atteint le cap du 30e hôtel en seulement neuf ans, honorés de partager la vision de nos partenaires hôteliers et reconnaissants de la passion de nos collègues Nobu dans le monde entier. Les partenariats solides nécessitent une confiance totale et mutuelle, un alignement des valeurs et une vision partagée. L'établissement de relations solides et privilégiées avec des leaders et des groupes clés du secteur dans le monde entier a permis de catapulter notre croissance pour atteindre 30 hôtels. L'un de ces groupes, RCD Hotels, est le fruit des mêmes valeurs familiales et du même esprit d'entreprise que celui de Nobu Hospitality. Aujourd'hui, RCD est devenu un groupe hôtelier puissant, avec notamment six Nobu Hotels Residences, tout en conservant ses valeurs fondamentales. C'est un privilège tout particulier de nous associer à nouveau à RCD pour ce nouveau projet prometteur qu'est le Nobu Hotel and Residences Tulum. »

M. Roberto Chapur, président de RCD Hotels, a ajouté : « Il est formidable de célébrer des étapes importantes et de voir la marque Nobu Hotels étendre son empreinte multi-propriétés avec nous au Mexique, dans les Caraïbes et aux États-Unis. Je félicite tous ceux qui nous ont aidés à en arriver là et nous sommes convaincus que notre relation continuera de prospérer dans les années à venir. Avec notre portefeuille croissant d'hôtels et de complexes hôteliers de luxe, la société RCD est reconnaissante du soutien de ses partenaires et de ses clients au fil des ans et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à vous. »

Les conseillers juridiques de Nobu Hospitality étaient Paul Hastings LLP. Le conseiller juridique de RCD Hotels était Ari M. Tenzer, TA PLLC.

