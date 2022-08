Nobu Hospitality étend sa présence en Asie-Pacifique

Lancement de l'hôtel, du restaurant et des résidences Nobu à Danang, au Vietnam

NEW YORK, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, en partenariat avec Viet Capital Real Estate (VCRE) et Phoenix Holdings, Nobu Hospitality , la marque leader en matière d'art de vivre luxueux, d'hôtels et de restaurants emblématiques, annonce le lancement des premiers hôtel, restaurant et résidences Nobu au Vietnam, tandis que les deux groupes explorent de nouveaux développements au Vietnam.

Welcome Nobu Hotel, Restaurant, and Residences Danang

Conçue comme une station urbaine de luxe en bord de mer, la destination Nobu Danang offrira un cadre de vie dynamique situé au cœur et en bord de mer de Danang. Les clients y trouveront des espaces élégamment conçus et interconnectés, transformant l'hôtel de plage traditionnel en un centre de villégiature urbain répondant aux besoins et aux désirs des clients, qu'ils soient venus en vacances, pour se divertir ou pour affaires.

Phoenix Holdings est le bureau d'investissement familial et l'organisation mère qui gère une multitude d'entreprises florissantes, dont Viet Capital Real Estate, Viet Capital Bank, Viet Capital Asset Management, Viet Capital Securities (cotée HOSE: VCI), et de nombreux autres projets d'investissement de premier plan. Le président de Phoenix Holdings, Henry Nguyen, est le vice-président et propriétaire fondateur du Los Angeles Football Club (LAFC) dans la Major League Soccer et est le PDG de la Timo Digital Bank.

Danang est une ville balnéaire située sur la côte sud-centrale du Vietnam, flanquée des magnifiques eaux de la mer du Pacifique à l'est et de la chaîne de montagnes des Annamites à l'ouest, connue pour ses plages de sable et son passé de port colonial français. La ville est proche de plusieurs sites de l'UNESCO, notamment la cité impériale de Hue, la vieille ville de Hoi An et les ruines de My Son.

Situé le long de la légendaire plage My Khe de Danang, sur la rue Vo Nguyen Giap, Nobu dominera l'horizon de la ville avec une tour emblématique de 43 étages, le plus haut bâtiment de la ville, et offrira un lieu de restauration et de divertissement de classe internationale avec certaines des vues les plus spectaculaires de la région. L'hôtel disposera également de 200 chambres, dont 18 suites luxueuses, d'un vaste espace de réunion et de réception parfaitement adapté aux mariages et aux événements sociaux importants, ainsi que d'un centre de bien-être et de remise en forme ultramoderne. En outre, le complexe comptera 271 élégantes unités résidentielles d'une, deux ou trois chambres, ainsi que deux spectaculaires appartements panoramiques, qui viendront s'ajouter au portefeuille croissant de résidences privées de Nobu Hospitality.

La destination Nobu combinera de manière unique des touches de design modernes et avant-gardistes, l'élégance et le minimalisme propres à Nobu et les traditions du design japonais. Situé en dessous de l'hôtel et des résidences, le podium du Danang City Centre proposera des boutiques haut de gamme, un restaurant chinois raffiné, un restaurant vietnamien moderne et un steakhouse américain. Un bar à cocktails et un espace de détente seront installés sur le toit de l'immeuble, offrant une vue imprenable permettant de prendre un verre au coucher du soleil et de se divertir après les heures de travail à Danang.

Trevor Horwell, directeur général de Nobu Hospitality, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre expansion dans la région Asie-Pacifique et d'introduire Nobu sur le marché vietnamien, une destination touristique en pleine expansion, avec l'un des sites les plus beaux et les plus recherchés de Danang. Nos partenaires du VCRE sont des partisans passionnés de la marque Nobu et partagent notre engagement à développer le concept Nobu Hospitality dans d'autres destinations au Vietnam. Nous sommes convaincus que la marque Nobu attirera les visiteurs locaux et du monde entier à séjourner et à devenir résidents de Nobu Danang, qui sera conçu comme un complexe urbain dynamique. »

Vo Thanh Lam, président-directeur général de Viet Capital Real Estate, a ajouté : « Nous sommes extrêmement heureux d'être partenaires de Nobu Hospitality au Vietnam. Avec le premier projet Nobu à Danang, nous sommes fiers d'apporter un tout nouveau niveau de gastronomie de renommée mondiale et d'expériences d'art de vivre de luxe sur le marché vietnamien. Danang est l'une des destinations les plus attrayantes pour le tourisme, tant sur le marché national que mondial. En tant que centre touristique et économique du centre du Vietnam, cette ville va poursuivre son ascension et sa croissance rapides, et Nobu représentera une autre destination importante qui accroîtra l'intérêt et le nombre de visiteurs à Danang. L'approche et l'art de vivre uniques de Nobu Hospitality continueront à renforcer le niveau de service et l'expérience que les voyageurs les plus exigeants demandent aujourd'hui. Le projet Nobu à Danang deviendra l'une des destinations les plus uniques et les plus luxueuses du Vietnam. »

www.nobuhotels.com

www.vcre.com.vn

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=gLog4TiidYc

SOURCE NOBU HOSPITALITY