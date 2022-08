Nobu Hospitality amplia sua presença na Ásia-Pacífico

Nobu Hotel, Restaurant, and Residences será lançado em Danang, no Vietnã

NOVA YORK, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em parceria com a Viet Capital Real Estate (VCRE) e a Phoenix Holdings, a Nobu Hospitality, marca líder em estilo de vida de luxo e hotéis e restaurantes icônicos anunciou hoje o primeiro Nobu hotel, Restaurant, and Residences no Vietnã, à medida que ambos os grupos exploram mais empreendimentos no Vietnã.

Dê as boas-vindas ao Nobu Hotel, Restaurant, and Residences Danang

Idealizado como um resort urbano luxuoso à beira-mar, o destino Nobu Danang oferecerá um estilo de vida vibrante situado na área central e litorânea de Danang. Os hóspedes encontrarão espaços interligados com design elegante, realinhando o tradicional hotel praiano com um resort urbano que satisfaz as necessidades e os desejos dos hóspedes, seja para férias, lazer ou negócios.

A Phoenix Holdings é o escritório familiar de investimentos e a matriz que gerencia uma série de empresas prósperas, como a Viet Capital Real Estate, o Viet Capital Bank, a Viet Capital Asset Management, a Viet Capital Securities (listada na HOSE: VCI) e muitos outros projetos de investimento de destaque. Henry Nguyen, presidente da Phoenix Holdings, é o vice-presidente e proprietário fundador do Los Angeles Football Club (LAFC) na Major League Soccer e é CEO do Timo Digital Bank.

Danang é uma cidade praiana no litoral centro-sul do Vietnã, banhada pelas magníficas águas do Pacífico a leste, rodeada pela cadeia de montanhas Annamite a oeste e conhecida por suas praias arenosas e história como um porto colonial francês. A cidade fica perto de vários locais da UNESCO, como a Cidade Imperial de Hue, a Cidade Antiga de Hoi An e as ruínas de My Son.

Situada ao longo da lendária orla My Khe de Danang na rua Vo Nguyen Giap, o Nobu está pronto para dominar o horizonte da cidade com uma icônica torre de 43 andares, o edifício mais alto da cidade, e oferecerá um destino de restaurantes e lazer de primeira classe, com algumas das vistas mais espetaculares da região. O hotel também contará com 200 quartos, incluindo 18 suítes luxuosas, amplo espaço para reuniões e eventos, ideais para casamentos e eventos sociais importantes, e uma instalação de bem-estar e academia de última geração. Além disso, haverá 271 unidades residenciais estilosas, que oferecerão configurações de um, dois e três quartos, bem como duas espetaculares coberturas, complementando o crescente portfólio de residências privadas da Nobu Hospitality.

O destino Nobu combinará de forma diferenciada toques de design moderno e visionário, a elegância e o minimalismo exclusivos da Nobu e as tradições do design japonês. Situado abaixo do hotel e das residências, o pódio do centro da cidade de Danang oferecerá lojas de primeira linha, um restaurante chinês de alto padrão, um restaurante vietnamita moderno e sofisticado e uma churrascaria americana. Um bar de coquetéis e lounge serão instalados no terraço do edifício, oferecendo vistas deslumbrantes para um drink ao pôr do sol e lazer noturno em Danang.

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, disse: "Estamos entusiasmados com mais essa expansão na região da Ásia-Pacífico e por trazer o Nobu para o mercado do Vietnã, um destino turístico em rápido crescimento, com um dos locais mais bonitos e desejáveis de Danang. Nossos parceiros da VCRE são apoiadores apaixonados da marca Nobu e compartilham nosso compromisso com o crescimento da Nobu Hospitality em outros destinos no Vietnã. Estamos confiantes de que a marca Nobu atrairá visitantes locais e do mundo todo para se hospedarem e se tornarem moradores do Nobu Danang, que será idealizado como um resort urbano dinâmico."

Vo Thanh Lam, CEO da Viet Capital Real Estate, acrescentou: "Estamos extremamente entusiasmados em ser parceiros da Nobu Hospitality no Vietnã. Com o primeiro projeto Nobu em Danang, temos orgulho de trazer para o mercado do Vietnã um novo nível de experiências de restaurantes sofisticados e estilo de vida de luxo de renome mundial. Danang é um dos destinos mais atraentes para o turismo nos mercados interno e global. Como centro turístico e econômico da região central do Vietnã, essa cidade continuará sua rápida ascensão e crescimento, e o Nobu será outro destino importante que trará mais interesse e visitantes para Danang. A abordagem e o estilo de vida diferenciados da Nobu Hospitality continuarão a elevar o serviço e a experiência dos viajantes mais exigentes da atualidade. O projeto Nobu em Danang será um dos destinos mais exclusivos e luxuosos do Vietnã."

www.nobuhotels.com

www.vcre.com.vn

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=gLog4TiidYc

FONTE NOBU HOSPITALITY

SOURCE NOBU HOSPITALITY