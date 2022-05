Nobu Hospitality poursuit son expansion stratégique en Europe et annonce l'ouverture de l'hôtel Nobu à Madrid

Situé au cœur du quartier Cortes de la capitale espagnole, l'hôtel Nobu de Madrid va remplacer un immeuble de bureaux existant, situé au 26 Calle Alcalá, entre la Plaza de Cibeles et la Puerta del Sol. L'hôtel comprendra un restaurant et un bar Nobu sur trois niveaux, un vaste bar sur le toit et un salon avec vue sur l'horizon, ainsi qu'un espace bien-être et un spa ultramodernes. Le restaurant sera repensé par Studio PCH, célèbre groupe d'architectes et de designers de Californie dirigé par Severine Tatangelo. Studio PCH a conçu plusieurs propriétés de Nobu Hospitality, dont le célèbre Nobu de Malibu et l'hôtel Nobu de San Sebastián, qui ouvrira ses portes en 2023.