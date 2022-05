Nobu Hospitality continua expansão estratégica na Europa com anúncio do Nobu Hotel Madrid

Com uma localização central, no coração do distrito de Cortes da capital espanhola, o Nobu Hotel Madrid será o resultado da transformação de um atual edifício de escritórios, localizado na 26 Calle Alcalá, entre a Plaza de Cibeles e a Puerta del Sol. O hotel oferecerá um restaurante e bar Nobu de três andares, um amplo bar na cobertura e um lounge com vista do horizonte, além de uma academia com spa de última geração. O restaurante será reformado pelo renomado grupo de arquitetura e design da Califórnia Studio PCH, liderado por Severine Tatangelo. O Studio PCH fez o projeto de várias propriedades Nobu, como o aclamado Nobu Malibu e o Nobu Hotel San Sebastián, a ser inaugurado em 2023.

A Nobu Hospitality está firmando um acordo de longo prazo com a Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI ("MHRE") para desenvolver o Nobu Hotel Madrid, seu segundo projeto após o recente anúncio do Nobu Hotel and Restaurant San Sebastián. A MHRE tem uma coleção impressionante de hotéis cinco estrelas espalhados por toda a Espanha e Portugal.

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, comentou: "Estamos absolutamente entusiasmados por finalmente fazer o lançamento na magnífica cidade de Madri. Uma meca movimentada da arte, cultura e gastronomia, a capital espanhola é um destino importante para nós. Este será nosso quinto hotel na Espanha, e esperamos ampliar ainda mais nossa presença no país para criar uma experiência de hospitalidade verdadeiramente memorável para os moradores locais, bem como para nossos hóspedes internacionais do Nobu."

Javier Illán Plaza, presidente e CEO da Millenium Hospitality Real Estate comentou: "Tenho o prazer de anunciar nosso segundo projeto com a Nobu Hospitality com o lançamento do Nobu Hotel Madrid. Estamos muito orgulhosos de continuar nosso ótimo relacionamento com uma marca internacional de luxo de tamanho sucesso e de trazer para a cidade de Madri a experiência Nobu, além do fantástico restaurante e bar da cobertura, que certamente serão bem recebidos pelos moradores locais e viajantes."

Somando-se ao portfólio europeu da Nobu Hospitality, o lançamento do Nobu Hotel and Restaurant Madrid marca o 11º hotel da marca no continente europeu. Ela também conta com propriedades em Londres, Barcelona, Ibiza, Marbella e Varsóvia, além de Roma, San Sebastián, Santorini e Hamburgo, que estão em construção.

