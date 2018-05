Nobu Hospitality vai inaugurar hotel e restaurante Nobu em Tel Aviv

Os hotéis Nobu (Nobu Hotels) são sinônimos de design instintivo, ingredientes finos, uma poderosa energia e uma paixão por serviços. O Nobu Hotel Tel Aviv é o 17o hotel do portfólio em expansão da marca. Com um visual concebido por Gerry Schwartz e Heather Reisman, o Nobu Hotel Tel Aviv vai atrair criadores de gostos e formadores de estilo – amarrando o conceito de um hotel de luxo em torno de espaços públicos energizados. "Heather e eu temos a satisfação de apresentar o Nobu para Israel", disse Gerry Schwartz.

Com o restaurante Nobu em seu cerne, o novo hotel boutique terá como endereço o Boulevard Rothschild 55 (55 Rothschild Boulevard) e a Rua Ahad Ha'am 66 (66 Ahad Ha'am Street), uma das vizinhanças mais originais de Tel Aviv. O hotel vai oferecer 38 quartos cuidadosamente criados, amplo jardim, centro fitness, piscina, espaços externos e um terraço privativo, ideal para eventos.

"Vir para Tel Aviv nesta locação, com os parceiros e bons amigos, Gerry e Heather, é a sintonia perfeita para todos nós", disse Meir Teper.

Trevor Horwell, CEO, disse: "Este é um emocionante novo projeto e, combinado com a presença de Tel Aviv como um importante centro de negócios e de alta tecnologia e com a força do mercado turístico da cidade, ele perfeitamente se adequa à nossa clientela mundial".

Nobu Hospitality:

Apontada como uma das 25 mais inovadoras marcas de luxo pelo Robb Report, a Nobu Hospitality está colocada entre uma seleta elite de marcas mundiais de luxo. Fundada por Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper, a marca Nobu prospera nas capitais do mundo como um destino definitivo para experiências de estilo de vida. Os hotéis Nobu receberam diversas honras, incluindo Hoteleiros em Ascensão, da Boutique Design (Up-and-Coming Hoteliers by Boutique Design), Novos Hotéis Mais Interessantes, da CNN Travel (Hottest New Hotels by CNN Travel), Melhor Hotel Urbano, da Wallpaper (Wallpaper Best Urban Hotel), Principal Inauguração Hoteleira da América do Norte da Luxury Travel Advisor (Top North America Hotel Opening by Luxury Travel Advisor) e um Prêmio de Excelência, da Luxury Travel Advisor (Luxury Travel Advisor's Award of Excellence). O primeiro Nobu Hotel foi aberto em 2013, como um hotel boutique no interior do Caesars Palace Las Vegas. Em 2014, o Nobu Hotel City of Dreams Manila foi inaugurado e em 2016, o Nobu Hotel Miami Beach. O Nobu Ryokan Malibu, Nobu Hotel Shoreditch London, Nobu Hotel Ibiza Bay e Nobu Hotel Epiphany Palo Alto abriram em 2017 e o Nobu Hotel Marbella, em 2018. Outros hotéis Nobu estão em desenvolvimento em Barcelona, Riad, Los Cabos, Chicago, Toronto, São Paulo e Atlanta.

