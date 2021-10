Nobu renforce sa présence en Arabie saoudite

Le futur projet d'aménagement diversifié sera développé par Al Khobar Sands Realestate Co. Ltd, détenue conjointement par Retal Urban Development Company, une filiale du groupe Al Fozan, et Assayel Arabia, une filiale d'Ali Zaid Al Quraishi and Brothers Company (AZAQ). Le groupe Al Fozan et l'AZAQ sont tous deux solidement implantés en Arabie saoudite dans une multitude d'industries engagées dans des projets de bien-être social et contribuent grandement à la Vision saoudienne 2030 , un plan de réforme économique et sociale transformateur qui ouvre l'Arabie saoudite au monde.

Le complexe Nobu Hotel, Restaurant and Residences Al Khobar, regroupant un hôtel, un restaurant et des résidences, sera situé dans la zone riveraine de la ville, face au golfe Persique. Le complexe de luxe comportera 120 chambres et suites soigneusement conçues, un restaurant Nobu au niveau du hall, des piscines, un centre de bien-être, et un espace de réunion et d'événements.

Les résidences Nobu Al Khobar offriront une expérience entièrement intégrée et hautement personnalisée, combinant les nuances Nobu avec l'esthétique locale pour créer un style de vie véritablement unique, avec des services de conciergerie, une restauration Nobu « en résidence » et un accès prioritaire aux événements Nobu.

Yousef Al Quraishi, directeur général d'AZAQ et vice-président d'Al Khobar Sands Realestate Co. Ltd, a déclaré : « Nous sommes ravis de notre partenariat passionnant avec Nobu, qui permet de faire des objectifs rêvés une réalité avec l'implantation des meilleurs hôtels, résidences et restaurants à Al Khobar. Ce projet aura des conséquences positives, attirant les visiteurs, favorisant le développement international et suscitant l'intérêt pour le Royaume d'Arabie saoudite. Il encouragera ainsi la croissance de notre économie et l'amélioration du style de vie de la collectivité, conformément à la Vision saoudienne 2030. Nous avons bon espoir que la marque Nobu rayonnera et que les lieux qui la représentent deviendront incontournables. »

Eng. Abdullah Bin Faisal Al-Braikan, PDG de Retal Urban Development Company, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à des acteurs internationaux clés comme Nobu pour contribuer à la scène immobilière florissante de l'Arabie saoudite. Notre partenariat avec des grands noms de l'industrie nous permet d'être à la hauteur de notre promesse d'offrir un portefeuille haut de gamme d'actifs immobiliers diversifiés, qui répondent aux aspirations de la prochaine génération de Saoudiens. Nous sommes heureux de constater que les investisseurs internationaux prennent conscience de plus en plus des occasions de croissance exceptionnelles que la Vision 2030 continue de créer sur le marché local. »

Ahmed Al Faddagh, directeur général Assayel Arabia, a déclaré : « Nous nous efforçons de donner corps à une vision fondée sur la valeur et sommes reconnaissants de faire partie de cette collaboration et d'implanter à Al Khobar la marque Nobu, qui offre le plus haut niveau de vie, d'hospitalité et de gastronomie à la collectivité, tout en contribuant au développement continu de l'économie locale. »

S.A.R. la princesse Dr Nouf bint Mohammed bin Fahad Aal Saud a déclaré : « Le projet Nobu Hotel, Restaurant and Residences Al Khobar s'inscrit parfaitement dans notre plan de développement que Saudi Nobu met en œuvre pour l'Arabie saoudite, conformément à la Vision saoudienne 2030. Nobu est renommé dans toute l'Arabie saoudite et nous prévoyons d'autres développements dans la région. »

Trevor Horwell, directeur général de Nobu Hospitality, a renchéri : « Nous sommes ravis de nous associer à Retal Urban Development Company et à Assayel Arabia pour offrir une vision passionnante avec la création d'une destination véritablement unique, transformatrice et polyvalente en Arabie saoudite. Dans cette optique, les résidences Nobu Al Khobar offriront à la collectivité la possibilité de vivre le style de vie Nobu. »

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Cx_wOA7JGu0

SOURCE Nobu Hospitality