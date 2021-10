Nobu amplía su presencia en Arabia Saudí

El futuro desarrollo de uso mixto será desarrollado por Al Khobar Sands Realestate Co. Ltd, propiedad conjunta de Retal Urban Development Company, filial de Al Fozan Group, y Assayel Arabia, filial de Ali Zaid Al Quraishi and Brothers Company (AZAQ). Tanto Al Fozan Group como AZAQ tienen una sólida presencia en toda Arabia Saudí en una multitud de industrias con el compromiso de proyectos de bienestar social y están contribuyendo en gran medida a la Saudi Vision 2030, un proyecto de reforma económica y social transformadora que está abriendo Arabia Saudí al mundo.