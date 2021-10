NOMA, dirigido por René Redzepi, é eleito o melhor restaurante do mundo conforme divulgação do The World's 50 Best Restaurants de 2021

ANTUÉRPIA, Bélgica, 5 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- As estrelas do mundo dos restaurantes convergiram esta noite (5 de outubro de 2021) para o The World's 50 Best Restaurants Awards de 2021, com patrocínio de S.Pellegrino & Acqua Panna, realizado na Antuérpia, Flandres. No evento deste ano, entraram na lista restaurantes de 26 países dos cinco continentes, culminando no anúncio de um novo vencedor, quando René Redzepi e sua equipe subiram ao palco para receber as honrarias duplas para o Noma em Copenhague, na Dinamarca, como The World's Best Restaurant de 2021 e The Best Restaurant in Europe de 2021.