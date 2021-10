NOMA, dirigido por René Redzepi, obtiene el puesto n.° 1 en The World's 50 Best Restaurants 2021

AMBERES, Bélgica, 5 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Las estrellas del mundo gastronómico se reunieron esta noche (5 de octubre de 2021) para los premios The World's 50 Best Restaurants 2021, patrocinados por S.Pellegrino & Acqua Panna, que se realizan en Amberes, Flandes. En el evento de este año, se presentaron restaurantes de 26 países de cinco continentes para lograr un puesto en la lista, lo que culminó con el anuncio de un nuevo número 1. René Redzepi y su equipo se dirigieron al escenario para recoger los dos premios por Noma, ubicado en Copenhague, Dinamarca, como The World's Best Restaurant 2021 y The Best Restaurant in Europe 2021.