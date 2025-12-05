Nominatie van Mohammed Murad van PT Asset Management in Smith's 2025 All-Star Second Team als Buyside Director of Research

CHICAGO, 5 december 2025 /PRNewswire/ -- PT Asset Management, LLC (PTAM) maakt bekend dat Mohammed Murad, Director of Municipal Credit Research, in Smith's 2025 All-Star Second Team in de categorie Buyside Director of Research is opgenomen.

De jaarlijkse Smith's All-Star Ballot, dit jaar toe aan zijn 33e editie, erkent de top professionals in gemeentelijke markten op gebied van onderzoek, strategie en handel. Aan de stemming van dit jaar namen meer dan 315 gemeentelijke analisten deel die meer dan 85 bedrijven vertegenwoordigden, waarbij de resultaten werden bepaald door de stemmen van meer dan 1.000 institutionele beleggers. Het Smith's All-Star Team is een van de meest gerespecteerde erkenningen in de sector.

"Deze erkenning is zeker verdiend. Iedereen die elke dag met hem werkt, weet dat hij duidelijk een all-star kredietanalist is," aldus Mike Plaiss, Senior Portfolio Manager.

De erkenning van Murad is een getuigenis van de voortdurende inzet van PTAM voor onafhankelijk denken, gedisciplineerde analyse en datagestuurde besluitvorming in de gemeentelijke obligatiemarkt. Zijn leiderschap en strategische inzichten hebben aanzienlijk bijgedragen tot de reputatie van het bedrijf dankzij helderheid en overtuiging in vastrentende beleggingen.

"Gefeliciteerd Mo met deze prestigieuze award. Samen met zijn team heeft Mohammed een robuust platform opgezet dat PTAM helpt om de kredietdynamiek in het brede spectrum van gemeentelijke obligatie-emittenten goed te begrijpen. Hij is van onschatbare waarde voor ons investeringsteam," verklaart Sean Dranfield, CEO van PTAM.

Over PT Asset Management, LLC (PTAM)

PTAM is een in Chicago gevestigde kleinschalige vermogensbeheerder van vastrentende waarden die een rente-agnostische benadering toepast en streeft naar uitmuntende langetermijnresultaten in verschillende marktomgevingen. Op 31 oktober 2025 beheerde PTAM $10,9 miljard aan activa in verschillende beleggingsinstrumenten, waaronder beleggingsfondsen, ETF's (op de beurs verhandelde fondsen) en afzonderlijk beheerde accounts voor institutionele beleggers.

De onderzoeksgedreven cultuur en inzet voor onafhankelijke analyse van PTAM onderscheiden het bedrijf binnen het concurrerende vastrentende landschap.

Ga voor meer informatie naar: https://ptam.com

Of e-mail naar: [email protected]

