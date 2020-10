Nordic übernimmt Tasman Global

„Nordic fühlt sich geehrt, Tasman in unserer Unternehmensfamilie begrüßen zu dürfen", sagte Jim Costanzo , CEO von Nordic. „Mit dieser Akquisition setzen wir unsere Strategie des kontinuierlichen globalen Wachstums und der Diversifizierung um. Durch die Hinzufügung von Tasmans erstklassigem IT-Know-how im Gesundheitsbereich können wir unsere Reichweite ausdehnen und Lösungen für die Herausforderungen anbieten, denen sich Gesundheitsorganisationen in Europa und Asien gegenübersehen."

„Tasman freut sich, zu Nordic zu gehören, einem Branchenführer, den wir seit langem für seine hervorragende Kundenbetreuung und sein innovatives Serviceangebot respektieren", sagte Adrienne Flatland, Gründerin und CEO von Tasman. "Wir teilen die Leidenschaft von Nordic für die Umgestaltung des Gesundheitswesens. Als Teil von Nordic freuen wir uns darauf, die Gesundheitssysteme, denen wir dienen, überall dort, wo sie sich auf ihren EHR-Reisen befinden, weiterhin von höchster Qualität zu unterstützen."

Tasman, das Flatland im Jahr 2015 gegründet hat und weiterhin leiten wird, ist auf EHR-Beratungsdienste spezialisiert, einschließlich Implementierungsunterstützung, Optimierung und anwendungsverwalteter Dienste sowie strategische Beratung und Projektmanagement. Diese Angebote stehen im Einklang mit dem Portfolio an Beratungslösungen von Nordic, die in Kombination mit der kanadischen Einheit Healthtech Kunden in ganz Nordamerika angeboten werden. Das zusammengeschlossene Unternehmen wird nun weltweit fast 300 Gesundheitsorganisationen bedienen.

Sowohl Healthtech als auch Tasman haben Erfahrung in der Arbeit mit universellen Gesundheitsumgebungen in Kanada, Großbritannien und Europa. Nordic wird dieses Know-how nutzen, um Kunden in ähnlichen Umgebungen zu unterstützen und eine bessere Gesundheitsversorgung durch den Einsatz von Technologie zu ermöglichen.

Tasman ist die dritte Akquisition von Nordic in den letzten Jahren. Neben der Übernahme vonHealthtech im Jahr 2019, Kanadas führendem strategischen IT-Beratungsunternehmen für das Gesundheitswesen, unter der Leitung von Präsident Terri LeFort, erwarb Nordic 2018 die Umsatzzyklus-Transformationspraxis von The Claro Group und ergänzte das Angebot von Nordic durch robuste Umsatzzyklus-Lösungen für das Gesundheitswesen Kunden.

Nordic ist ein erstklassiges Beratungsunternehmen für das Gesundheitswesen, das Unternehmen zu einem stärkeren Geschäft mit besseren Patientenergebnissen führt. Es bietet IT-Personal im Gesundheitswesen, Beratung und Managed Services und führt Kunden reibungslos von der Strategie bis zur Ausführung. Nordic wurde 2010 als EHR-Personalaufstockungsunternehmen gegründet und hat seine Lösungen im Laufe der Zeit erweitert, um Kunden bei der Bewältigung ihrer sich entwickelnden Herausforderungen im Gesundheitswesen zu unterstützen. Heute arbeiten Nordic und seine Familie von Gesundheitsberatungsunternehmen, Healthtech und Tasman Global mit fast 300 Kunden auf der ganzen Welt zusammen, um ihnen zu helfen, qualitativ hochwertigere Versorgung zu geringeren Kosten anzubieten. Besuchen Sie www.cbinsights.com, um mehr zu erfahren.

