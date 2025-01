Norlase otrzymuje pozwolenie 510(k) wydane przez FDA oraz oznaczenie CE dla laserowego oftalmoskopu pośredniego LYNX™ ze skanowaniem wzorów

Przedstawiamy pierwszy na świecie laserowy oftalmoskop pośredni ze zintegrowanymi możliwościami skanowania wzorów

BALLERUP, Dania i REDWOOD CITY, Kalifornia, 27 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Firma Norlase, wiodący na świecie producent laserów okulistycznych, opracowujący rozwiązania laserowe nowej generacji, poinformowała dziś o niezwłocznym wprowadzeniu na rynek, uzyskaniu pozwolenia 510(k) od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i przyznaniu oznaczenia CE dla urządzenia Norlase® LYNX™ - pierwszego i jedynego na świecie laserowego oftalmoskopu pośredniego wykorzystującego skanowanie wzorów. LYNX jest zasilany bateriami i stanowi niezależne rozwiązanie laserowe, które pozwala chirurgom prowadzić leczenie praktycznie w dowolnym miejscu. Laser i moduł skanowania wzorów są wbudowane w ergonomiczny zestaw przenośny, co eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznego źródła wiązki laserowej. Chirurdzy mogą teraz swobodnie i wydajnie poruszać się podczas leczenia dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak intuicyjny, bezprzewodowy interfejs użytkownika i wielojęzyczne sterowanie głosowe, oferujące więcej opcji usprawnienia przebiegu leczenia.

Norlase® LYNX™, the world’s first and only pattern scanning laser indirect ophthalmoscope

„Najcenniejszym zasobem dla okulistów jest obecnie czas - powiedział Oliver Hvidt, dyrektor generalny i współzałożyciel Norlase. - Z tego względu domagali się stworzenia laserowego oftalmoskopu pośredniego (ang. Laser Indirect Ophthalmoscope, LIO) już od momentu wynalezienia laserów ze skanowaniem wzorów ponad 15 lat temu. Dzięki LYNX takie urządzenie jest teraz dostępne. Szybsze zabiegi z wykorzystaniem LIO oznaczają mniejszy stres ergonomiczny, więcej czasu dla pacjenta i większą dostępność wizyt lekarskich, które przebiegają terminowo. Jestem niezwykle dumny z naszego zespołu i wdzięczny lekarzom, którzy pomogli nam stworzyć to urządzenie. LYNX to nasz czwarty produkt wprowadzony na rynek w ciągu zaledwie pięciu lat. Wpisuje się on w naszą nieustannie realizowaną misję upraszczania praktyki okulistycznej przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności i komfortu".

Pierwsi użytkownicy oftalmoskopu LYNX podzielili się pozytywnymi opiniami na temat urządzenia.

„To innowacyjne urządzenie łączy w sobie szybkość i wydajność technologii lasera skanującego wzory z niezrównanym komfortem użytkowania i przenośnością, wyznaczając nowy standard zabiegów z wykorzystaniem laserów pośrednich - powiedział dr Daniel Diaz z ośrodka Retina Consultants of Miami. - Przenośność i solidne opcje wzorów sprawiają, że jest to najnowocześniejsze narzędzie, które znacznie skróciło czas realizacji i podniosło jakość zabiegów na siatkówce".

LYNX, będący czwartym produktem wypuszczonym do sprzedaży przez firmę od 2019 roku, wpisuje się w strategię innowacji Norlase. Podobnie jak jego poprzednicy, LYNX jest ultrakompaktowy, przenośny i przystępny cenowo, a jego zadaniem jest uczynienie najnowocześniejszej technologii laserowej bardziej dostępną dla okulistów na całym świecie.

Kluczowe cechy laserowego oftalmoskopu pośredniego LYNX wykorzystującego skanowanie wzorów:

Laser, skaner i system podawania są w pełni zintegrowane w ultralekkim zestawie przenośnym;

Zasilanie na baterie zapewnia przenośność i elastyczność leczenia;

Pełna gama wzorów obejmuje siatki 2x2 do 5x5, potrójne łuki i okręgi;

Filtry bezpieczeństwa simplyCLEAR zapewniają efektywniejszą wizualizację;

Wielojęzyczne sterowanie głosowe w zakresie wzorów i parametrów.

Norlase

Norlase opracowuje rozwiązania laserowe nowej generacji, mające zastosowanie w leczeniu chorób siatkówki oka i jaskry. Założoną w Danii firmę Norlase tworzą światowej klasy eksperci z dziedziny okulistyki, technologii laserowej, rozwoju urządzeń medycznych i obsługi klienta. Misją Norlase jest poprawa wydajności praktyki lekarskiej, opieki nad pacjentem i komfortu pracy okulistów na całym świecie. W ofercie produktów Norlase znajdują się: LEAF - fotokoagulator laserowy, który jest 10 razy mniejszy niż dotychczasowe systemy i jest montowany bezpośrednio na lampie szczelinowej; LION - pierwszy w pełni zintegrowany zielony laser i laserowy oftalmoskop pośredni; ECHO - pierwszy na świecie ultraprzenośny laser ze skanowaniem wzorów; oraz LYNX - pierwszy na świecie w pełni zintegrowany laserowy oftalmoskop pośredni. Więcej informacji można znaleźć na stronie norlase.com.

