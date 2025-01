Norlase riceve l'autorizzazione FDA 510(k) e il marchio CE per l'oftalmoscopio indiretto laser (LIO) a scansione di pattern LYNX™

Il primo LIO al mondo con funzionalità di scansione di pattern integrate

BALLERUP, Danimarca e REDWOOD CITY, California, 27 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Norlase, uno dei principali produttori mondiali di laser oftalmici che sviluppa soluzioni laser di nuova generazione, ha annunciato oggi il lancio commerciale immediato e la concessione sia dell'autorizzazione FDA 510(k) sia del marchio CE per Norlase® LYNX™, il primo e unico oftalmoscopio indiretto laser a scansione di pattern al mondo. LYNX è alimentato a batteria, offrendo così ai chirurghi una soluzione laser senza fili che consente loro di eseguire trattamenti praticamente ovunque. Il modulo laser e di scansione di pattern è integrato nell'ergonomico visore, eliminando la necessità di una sorgente laser esterna. I chirurghi possono ora muoversi liberamente ed efficacemente durante il trattamento grazie a funzionalità avanzate come un'intuitiva interfaccia utente wireless e il controllo vocale multilingue, che offrono una gamma superiore di opzioni per semplificare il flusso del trattamento.

Norlase® LYNX™, the world’s first and only pattern scanning laser indirect ophthalmoscope

"La risorsa più importante per gli oculisti di oggi è il tempo", spiega Oliver Hvidt, Ceo e co-fondatore di Norlase. "Ecco perché hanno richiesto il modello LIO fin dall'invenzione dei laser a scansione di pattern, avvenuta più di 15 anni fa. Con LYNX, il modello LIO è finalmente arrivato. Trattamenti LIO più rapidi si traducono in meno stress ergonomico, più tempo di qualità con i pazienti e più giornate di attività che terminano in orario. Sono soddisfatto delle capacità del nostro team e grato ai medici che hanno contribuito a guidare lo sviluppo. LYNX è il nostro quarto lancio di prodotto in soli cinque anni e testimonia la nostra continua missione volta a semplificare l'attività oftalmica, massimizzando al contempo l'efficienza e il comfort".

I primi utilizzatori del LIO a scansione di pattern LYNX condividono commenti positivi su questo dispositivo laser.

"Questo dispositivo innovativo unisce la velocità e l'efficienza della tecnologia laser a scansione di pattern a una portabilità e un comfort ineguagliati, stabilendo un nuovo standard per i trattamenti laser indiretti", commenta il dott. Daniel Diaz presso Retina Consultants di Miami. "La portabilità e le affidabili opzioni di scansione laser di pattern lo rendono uno strumento all'avanguardia che ha migliorato significativamente il ritmo e la qualità dei miei trattamenti per la retina".

Norlase prosegue il suo percorso di innovazione con LYNX, il quarto annuncio di prodotto dell'azienda dal 2019. Simile ai suoi predecessori, LYNX è ultracompatto, portatile ed economicamente conveniente, e mira a rendere la tecnologia laser all'avanguardia più accessibile agli oculisti di tutto il mondo.

Caratteristiche notevoli del LIO a scansione di pattern LYNX

Laser, scanner e sistema di erogazione sono completamente integrati nel visore ultraleggero

Alimentato a batteria per la portabilità e la flessibilità del trattamento

La tavolozza completa dei pattern include reticoli da 2x2 a 5x5, archi tripli e cerchi

Filtri di sicurezza simplyCLEAR per una visualizzazione migliorata

Controllo vocale multilingue di pattern e parametri

Informazioni su Norlase

Norlase sviluppa soluzioni laser di nuova generazione per il trattamento del glaucoma e delle patologie della retina. Fondata in Danimarca, è composta da esperti mondiali nel settore dell'oftalmologia, della tecnologia laser, dello sviluppo di dispositivi medici e dell'assistenza clienti. La sua mission consiste nel migliorare l'efficienza dei trattamenti, l'assistenza ai pazienti e la comodità degli oculisti di tutto il mondo. I prodotti Norlase includono LEAF, un fotocoagulatore laser 10 volte più piccolo degli attuali sistemi e che si monta direttamente sulla lampada a fessura; LION, il primo laser verde e LIO completamente integrati; ECHO, il primo laser a scansione di pattern ultraportatile al mondo; e LYNX, il primo LIO a scansione di pattern completamente integrato al mondo. Per saperne di più visitare norlase.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2604986/LYNX_Straight_Pattern.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2069368/Norlase_logo_vector_Pantone_802c_Logo.jpg