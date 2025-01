Norlase reçoit l'autorisation 510(k) de la FDA et le marquage CE pour LYNX™, son ophtalmoscope indirect laser à balayage de motifs

Présentation du premier LIO au monde doté de capacités intégrées de balayage de motifs

BALLERUP, Danemark et REDWOOD CITY, Californie, 27 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Norlase, l'un des principaux fabricants mondiaux de lasers ophtalmiques développant des solutions laser de nouvelle génération, annonce aujourd'hui le lancement commercial immédiat, l'autorisation 510(k) de la FDA et le marquage CE de Norlase® LYNX™, le premier et le seul ophtalmoscope indirect laser à balayage de motifs au monde. LYNX est alimenté par batterie et offre aux chirurgiens une solution laser autonome qui leur permet de traiter pratiquement n'importe où. Le module laser et le module d'affichage sont intégrés dans le casque ergonomique, ce qui élimine la nécessité d'une source laser externe. Les chirurgiens peuvent désormais se déplacer librement et efficacement pendant le traitement grâce à des fonctions avancées telles qu'une interface utilisateur sans fil intuitive et une commande vocale multilingue offrant aux chirurgiens davantage d'options pour rationaliser leur flux de traitement.

« Le temps est la ressource la plus importante pour les ophtalmologistes d'aujourd'hui », déclare Oliver Hvidt, PDG et cofondateur de Norlase. « C'est pourquoi, depuis l'invention des lasers à motifs il y a plus de 15 ans, ils demandent des LIO à motifs. Avec LYNX, le modèle LIO est enfin là. Des traitements LIO plus rapides signifient moins de stress ergonomique, plus de temps de qualité avec les patients et plus de journées d'entraînement qui se terminent à l'heure. Je suis extrêmement fier de notre équipe et je remercie les médecins qui ont contribué à guider le développement. LYNX est notre quatrième produit lancé en seulement cinq ans et témoigne de notre mission continue de simplifier la pratique ophtalmologique, tout en maximisant l'efficacité et le confort ».

Les premiers utilisateurs du LYNX Pattern Scanning LIO font part de leurs commentaires positifs sur le laser.

« Cet appareil innovant combine la vitesse et l'efficacité de la technologie des lasers à motifs avec une portabilité et un confort inégalés, établissant ainsi une nouvelle norme pour les traitements indirects au laser », déclare Dr Daniel Diaz, Retina Consultants, Miami. « La portabilité de l'appareil et les options de modèles de laser robustes en font un outil de pointe qui a considérablement amélioré le rythme et la qualité de mes traitements de la rétine. »

Norlase poursuit son modèle d'innovation avec LYNX, le quatrième produit annoncé par l'entreprise depuis 2019. Comme ses prédécesseurs, LYNX est ultra-compact, portable et abordable, et vise à rendre la technologie laser de pointe plus accessible aux ophtalmologistes du monde entier.

Principales caractéristiques du LYNX Pattern Scanning LIO :

Le laser, le scanner et le système de distribution sont entièrement intégrés dans le casque ultraléger.

Alimentation par batterie pour la portabilité et la flexibilité du traitement

La palette complète de motifs comprend des grilles de 2x2 à 5x5, des arcs triples et des cercles.

Filtres de sécurité simplyCLEAR pour une visualisation optimisée

Commande vocale multilingue des motifs et des paramètres

À propos de Norlase

Norlase développe des solutions laser de nouvelle génération pour le traitement des maladies de la rétine et du glaucome. Créé au Danemark, Norlase est composé d'experts mondiaux en ophtalmologie, en technologie laser, en développement de dispositifs médicaux et en service à la clientèle. Norlase a pour mission de renforcer l'efficacité de la pratique, les soins aux patients et le confort des médecins pour les ophtalmologistes du monde entier. Les produits Norlase comprennent LEAF, un photocoagulateur laser dix fois plus petit que les systèmes existants et qui se monte directement sur la lampe à fente ; LION, le premier laser vert et LIO entièrement intégré ; ECHO, le premier laser ultra-portable à balayage de motifs au monde ; et LYNX, le premier LIO à motifs entièrement intégré au monde. Pour en savoir plus, consultez le site norlase.com.

