Norte-americanos e canadenses escolhem o México como destino para passar as férias de verão

A procura por hotéis e voos para a Argentina aumentou 19% e para Belize, 31%

CIDADE DO MÉXICO, 15 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O verão está se aproximando e, com ele, as pessoas começam a planejar para onde viajarão para aproveitar os dias de férias para relaxar e conhecer outros lugares do mundo. Para muitos turistas do mundo todo, as cidades da América Latina são sempre uma excelente opção para viajar.

"Nos últimos dois anos, vimos como o setor de turismo se recuperou em todo o mundo e, particularmente neste ano de 2023, estamos vendo um crescimento muito positivo em vários países da América Latina, tanto do mercado doméstico, de pessoas que desejam conhecer cidades diferentes dentro de seu próprio país, como de estrangeiros que desejam visitar as diversas cidades do continente americano", comentou Sasha Ancona, diretora de vendas de hotéis da Sojern na América Latina.

Em geral, o turismo para a América Central e América do Sul cresceu em relação aos anos anteriores. De acordo com a Sojern, a plataforma líder de marketing digital de viagens para destinos como Argentina, as buscas aumentaram até 19% em comparação com o ano passado. Os principais países que visitam o país sul-americano são Brasil (17%), Chile (11%) e Estados Unidos e Canadá (22%); da mesma forma, destinos como Belize tiveram um crescimento de 31% nas pesquisas de viagens, em comparação com dados de 2022. Os principais interessados em visitar esse país são pessoas dos Estados Unidos (83%) e do Canadá (5%)

No caso do México, para a temporada de verão, 31% dos viajantes mexicanos planejam suas viagens sete dias antes da data programada, enquanto 45% dos turistas internacionais decidem realizar suas pesquisas para viajar para o México com até dois meses de antecedência, procurando principalmente os meses de verão (junho e julho). A maior parte dos turistas internacionais que visitam o México é proveniente dos Estados Unidos (53%) e do Canadá (9%), seguidos imediatamente da Colômbia (2,7%), do Reino Unido (1,7%) e da Espanha (1,1%).

Por outro lado, em um país como a Costa Rica, também conhecido por suas praias e paisagens naturais, 33% dos turistas são locais e realizam suas pesquisas de viagens com sete dias de antecedência, enquanto 44% dos turistas internacionais começam a planejar suas viagens com dois meses de antecedência. Na América do Sul, 27% dos turistas do Brasil são locais e planejam suas viagens com duas semanas de antecedência, enquanto 46% dos estrangeiros que planejam viajar para o país sul-americano o fazem dois meses antes da data prevista de chegada.

"Entender as tendências de viagem ao redor do mundo é um ponto fundamental tanto para os hotéis quanto para as companhias aéreas. Saber quando e os locais que os turistas querem visitar pode ajudá-los a pensar melhor nas estratégias de marketing e vendas, assim como oferecer descontos e planos de fidelidade para seus viajantes frequentes", concluiu Alejandro Salazar, diretor de vendas corporativas da Sojern na América Latina.

Para continuar incentivando o turismo, a plataforma de marketing de viagens da Sojern ajuda os especialistas em marketing de destinos a inspirar os turistas durante o planejamento por meio de canais digitais. A plataforma oferece aos especialistas em marketing de destinos informações e dados que permitem que eles se comuniquem com seus visitantes ideais e demonstrem o impacto econômico em cada etapa da viagem.

Sobre a Sojern

A Sojern é a plataforma de marketing digital líder, desenvolvida para os especialistas em marketing de viagens. Impulsionado por inteligência artificial e dados de intenção de viagem, a Sojern oferece soluções de marketing multicanal para impulsionar a demanda direta. Atualmente, mais de 10 mil hotéis, destinos turísticos, atrações e comerciantes de viagens confiam na Sojern para atrair viajantes de todas as partes do mundo.

