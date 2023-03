Nortegas Spanien erschließt DXC-Technologie, um SAP-Modernisierung zu ermöglichen

DXC erhält Auftrag zur Modernisierung von Anwendungen bei einem führenden spanischen Gasversorgungsunternehmen

KI und robotergestützte Prozessautomatisierung helfen Nortegas, IT-Probleme zu erkennen und zu lösen

MADRID, 16. März 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology hat bekannt gegeben, dass das spanische Gasversorgungsunternehmen Nortegas dem Unternehmen einen Auftrag zur Modernisierung seiner Geschäftsanwendungen und zur Transformation seiner it-Systeme erteilt hat.

Im Rahmen einer Transformation, die darauf abzielt, Prozesse zu rationalisieren und Kosten zu senken, wird DXC die SAP-Systemlandschaft von Nortegas bewerten, Möglichkeiten für Innovation identifizieren und das Kundenerlebnis verbessern.

Mit mehr als 8.100 Kilometern Erdgas- und LPG-Vertriebsnetzwerken bedient Nortegas mehr als eine Million Kunden in der spanischen Regionen Baskenland, Asturien und Kantabrien.

Im Rahmen des Vertrags wird DXC KI verwenden, um die robotergestützte Prozessautomatisierung zu erhöhen und Nortegas dabei zu helfen, IT-Probleme und Vorfälle im gesamten Unternehmen schneller zu erkennen und zu lösen.

Nortegas wird von der mehr als 35 Jahre Erfahrung von DXC mit mehr als 15.000 SAP Experten weltweit profitieren, die umfassende Branchenkenntnisse und agile Projektmanagementmethoden bieten.

„Der Vertrag mit Nortegas basiert auf einem allumfassenden Servicemodell, das es uns ermöglicht, unsere Expertise in der Verwaltung und Entwicklung von SAP-Systemen insbesondere in der Fertigungsindustrie zu demonstrieren", sagte Manuel Acosta, SAP-Leiter bei DXC Technology Iberia. „Bei der Implementierung der neuesten Projektmanagementmethoden werden wir die IT-Systeme von Nortegas optimieren und automatisieren, was das Kundenerlebnis verbessern und gleichzeitig die Kosten senken wird."

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) hilft globalen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme weiter zu betreiben und ihre Arbeitsverfahren durchzuführen, während sie gleichzeitig ihre IT modernisieren, Datenarchitekturen optimieren und die Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Dienstes vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services bereitzustellen, um neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis in ihren IT-Umgebungen zu setzen. Erfahren Sie auf DXC.com mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.

Informationen zu Nortegas

Weitere Informationen zu Nortegas finden Sie auf https://www.nortegas.es/en/

Jonathan Davies, DXC Technology, [email protected]

