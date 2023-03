Nortegas Espagne fait appel à DXC Technology pour la modernisation du SAP

DXC remporte un contrat pour moderniser les applications au sein de la principale société espagnole de distribution de gaz

L'IA et l'automatisation robotisée des processus aident Nortegas à détecter et résoudre les problèmes informatiques

MADRID, 17 mars 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology a annoncé que la société espagnole de distribution de gaz Nortegas lui avait attribué un contrat pour moderniser ses applications commerciales et transformer ses systèmes informatiques.

Dans le cadre d'une transformation visant à rationaliser les processus et à réduire les coûts, DXC évaluera le paysage des systèmes SAP de Nortegas, identifiera les opportunités d'innovation et améliorera l'expérience client.

Gas piping (Credit: Adobe Stock)

Avec plus de 8 100 kilomètres de réseaux de distribution de gaz naturel et de GPL, Nortegas dessert plus d'un million de clients dans les territoires espagnols du Pays basque, des Asturies et de la Cantabrie.

Dans le cadre de ce contrat, DXC utilisera l'IA pour accroître l'automatisation robotisée des processus, aidant Nortegas à détecter et à résoudre plus rapidement les problèmes et incidents informatiques à l'échelle de l'entreprise.

Nortegas bénéficiera des plus de 35 ans d'expérience en SAP de DXC, avec plus de 15 000 professionnels SAP dans le monde entier offrant une expertise industrielle approfondie et des méthodologies de gestion de projet agiles.

« Le contrat avec Nortegas est basé sur un modèle de service à 360 degrés, qui nous permettra de démontrer notre expertise dans la gestion et le développement des systèmes SAP en particulier dans l'industrie manufacturière », a déclaré Manuel Acosta, responsable SAP chez DXC Technology Iberia. « En aidant à mettre en œuvre les dernières méthodologies de gestion de projet, nous optimiserons et automatiserons les systèmes informatiques de Nortegas, améliorant ainsi l'expérience client tout en réduisant les coûts. »

À propos de DXC Technology

À propos de Nortegas

