Consip nutzt DXC Technology zur digitalen Transformation des italienischen Gesundheitswesens

ROM, Italien, 9. April 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein weltweit führender Fortune-500-Anbieter von Technologiedienstleistungen, hat mit Consip eine Rahmenvereinbarung zur digitalen Transformation des öffentlichen italienischen Gesundheitswesens unterzeichnet.

Consip ist die Beschaffungsstelle des italienischen Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen (MEF). Sie fungiert als Italiens zentrale Beschaffungsstelle, unterstützt staatliche Organisationen bei ihren Beschaffungsaktivitäten und hilft bei der Leitung komplexer und innovativer Transformationsprojekte.

Im Rahmen der Vereinbarung wird DXC die Informationssysteme des italienischen Gesundheitswesens modernisieren, um die Möglichkeiten der Datenanalyse zu optimieren. Durch den Einsatz innovativer und fortschrittlicher Analyselösungen, einschließlich künstlicher Intelligenz, werden nationale Gesundheitsorganisationen in der Lage sein, Bürger- und Patientendaten effizient zu verwalten, ihre Erfahrungen zu verbessern und einen größeren Wert für öffentliche Dienstleistungen zu schaffen.

„Der öffentliche Gesundheitssektor hat ein ständig wachsendes Volumen an Daten, Anwendungen und Systemen, die sorgfältig verwaltet werden müssen", sagt Nicola Mangia, Geschäftsführer für den italienischen öffentlichen Sektor bei DXC Technology. „Wir helfen bei der Entwicklung neuer Modelle für Gesundheitsdienste und -infrastrukturen. Diese werden Synergien zwischen dem öffentlichen und dem privaten Gesundheitssektor schaffen und die Erfahrungen der Bürger in den Mittelpunkt der Lösung stellen."

Das Consip-Rahmenabkommen ist Teil des nationalen Erholungs- und Resilienzplans (PNRR) der italienischen Regierung, mit dem die Digitalisierung von Dienstleistungen des öffentlichen Sektors beschleunigt werden soll, um den Nutzen für die italienischen Bürger zu maximieren.

„Der Gesundheitssektor ist in Italien sehr wichtig, und die technologische Innovation wird grundlegend zu besseren Gesundheitsdiensten und verbesserten Nutzererfahrungen beitragen, die die Lebensqualität der Bürger revolutionieren können", so Mangia weiter. „Wir sind wirklich stolz darauf, im Zentrum eines so wichtigen Wandels der Infrastruktur unseres Landes zu stehen, denn die Beteiligung an der PNRR ist eine einzigartige Gelegenheit, einen positiven Beitrag zum Leben so vieler Bürger zu leisten."

