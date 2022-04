Notre planète, notre santé : À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, Yadea prône les déplacements durables pour un avenir plus sain

MUNICH, 7 avril 2022 /PRNewswire/ -- Pour cette Journée mondiale de la santé, dont le thème est « notre planète, notre santé », Yadea, première marque mondiale de véhicules électriques à deux roues, souligne le lien entre la santé de la planète et le bien-être de la société, et défend un environnement plus vert grâce à des solutions de transport durables.

« Le printemps est synonyme de nouveaux départs. Cette saison, Yadea encourage les citoyens du monde entier à profiter du plein air et à se rapprocher de la nature grâce aux transports durables. Qu'il s'agisse de faire du vélo électrique en famille ou entre amis ou de favoriser les déplacements non polluants grâce aux scooters électriques, nous encourageons chacun à adopter un mode de vie actif et à se mobiliser pour créer ensemble un avenir plus vert », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

Le changement climatique mondial fait l'objet d'une préoccupation croissante. Yadea s'est associée à des communautés et à des organisations commerciales afin de protéger notre planète. L'entreprise reste résolument fidèle à sa mission de réduction des émissions de CO2 et d'économie d'énergie pour une planète plus saine et une société plus dynamique. Au cours des 21 dernières années, l'entreprise a vendu plus de 60 millions de véhicules électriques, ce qui a contribué à réduire la consommation d'essence de 9,84 millions de tonnes. Ce passage des véhicules traditionnels à essence aux véhicules électriques a également permis de réduire les émissions de CO2 de 34,3 millions de tonnes, ce qui équivaut à planter 1,72 milliard d'arbres.

Les véhicules électriques ne sont pas seulement bénéfiques pour l'environnement, ils le sont aussi pour l'humain. S'appuyant sur des technologies et des produits de pointe, Yadea permet aux usagers de découvrir la nature avec des véhicules électriques tout en conservant un mode de vie sain. Grâce à une autonomie remarquable et à une conception axée sur le confort, les véhicules électriques à deux roues de Yadea sont parfaits pour les personnes qui souhaitent explorer les recoins d'une ville ou s'aventurer dans la nature. La majorité des solutions de transport électrique de Yadea sont équipées de batteries lithium-ion de grande capacité pour permettre aux utilisateurs d'aller plus loin à chaque trajet. Par ailleurs, l'ergonomie des sièges fait de chaque déplacement un véritable plaisir : sur des véhicules tels que le Y1S, une assise double de 820 mm de long offre un soutien inégalé pour les longs trajets.

Grâce à leur puissance électrique, les véhicules de Yadea excellent en termes de performances. Les deux-roues électriques de la série C1S, produits phares de Yadea, peuvent passer de 0 à 60 km/h en un instant. Le moteur de 2 200 W assure une conduite et une maniabilité souples, même sur les pentes raides et les terrains accidentés.

La large gamme de produits Yadea comprend également des vélos électriques qui permettent à chacun de profiter des bienfaits du vélo pour la santé. Les vélos électriques de Yadea sont dotés d'un algorithme intelligent qui permet d'augmenter leur puissance de manière efficace, d'un moteur central développé par l'entreprise elle-même et d'une technologie intégrée de triple détection qui facilite la conduite en plein air. Pratiques pour les trajets courts et les déplacements urbains, les vélos électriques de Yadea sont le moyen idéal de promouvoir des activités saines qui profitent aux humains et à la planète.

Alors que les populations changent progressivement leur mode de vie d'une manière complètement nouvelle, Yadea est fière et reconnaissante de pouvoir participer à cette tendance et de contribuer à « électrifier votre vie » grâce à ses véhicules électriques de pointe. Yadea continue de prôner un mode de vie plus sain et invite les consommateurs à découvrir les avantages des déplacements respectueux de l'environnement en cette Journée mondiale de la santé.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, y compris les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde entier. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier votre vie », Yadea continue d'investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale pour construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

