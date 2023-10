NOUVEAU RECORD DE DISTILLERIE POUR THE GLEN GRANT APRÈS LA VENTE DE THE VISIONARY 68-YEAR-OLD POUR 212 500 £ (256 636 $ USD) À LA DISTILLERS ONE OF ONE, LA DEUXIÈME VENTE AUX ENCHÈRES RECORD EN DEUX SEMAINES

Ce rare 68 ans d'âge fait suite à la vente aux enchères historique de Devotion 70 ans la semaine dernière pour 81 250 £ (101 300 USD), les deux lots étant destinés à des organisations caritatives en Écosse

ROTHES, Écosse, 6 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le whisky écossais Single Malt Glen Grant a annoncé aujourd'hui que The Visionary 68-Year-Old a été vendu pour 212 500 £ (256 636 USD) - doublant ainsi l'estimation haute originale - lors de la vente aux enchères The Distillers One of One Auction, les recettes étant destinées à l'organisme de bienfaisance Distillers' Charity.

The Visionary

Cette nouvelle fait suite à la vente aux enchères historique de la semaine dernière en partenariat avec Sotheby's, au cours de laquelle le Devotion 70-Year-Old a été vendu pour 81 250 £ (101 300 USD). Au moment où le marteau est tombé sur le Distillers One of One, le Visionary, unique en son genre - le plus vieux whisky présent à la vente aux enchères - détient désormais le record mondial de prix pour un whisky de The Glen Grant en 180 ans d'histoire et a permis à la distillerie de se classer parmi les trois premiers des 39 lots de la vente aux enchères de cette année.

Vieilli pendant 68 ans et tiré d'un seul fût de sherry oloroso, The Visionary rare offering met en valeur la qualité exceptionnelle des whiskies Glen Grant à un âge élevé. Bien qu'il s'agisse d'un nouveau venu sur la scène des ventes aux enchères, les récents succès de The Glen Grant mettent en évidence l'approche de maturation méticuleuse et la collectionnabilité de la distillerie qui a élu domicile dans le Speyside depuis 1840.

À PROPOS DE THE VISIONARY

S'inspirant des voyages de James « The Major » Grant et de sa passion pour la conservation et la nature, la carafe magnum innovante de 1,6 litre, soufflée à la main et taillée en battue, avec bouchon en pierre précieuse de Malachite, est logée dans un coffret de présentation inspiré de l'époque. Le design de la carafe s'inspire de la riche époque victorienne et des récipients dans lesquels « The Major » rapportait les découvertes de plantes et de fleurs exotiques dans les serres de la distillerie, dans son bien-aimé « Garden of Splendours » (Jardin des splendeurs) qui se trouve désormais sur le site de la distillerie.

Vieilli dans un fût de xérès unique numéro 835 et rempli en 1955, ce whisky rare capture des teintes d'or automnales qui rappellent les feuilles dans les jardins des splendeurs. À 68 ans d'âge, l'arôme commence avec des fruits du verger mûrs et tendres et se fond harmonieusement dans des notes de beurre et de caramel, avec une délicate touche de fumée. Au goût, il y a un bon équilibre entre vanille fruitée et sherry doux et la note finale est riche et robuste, ce qui donne une sensation en bouche longue et persistante caractérisée par des fruits secs doux, une touche d'épices et une fumée douce.

Le produit de la vente sera reversé à The Distillers' Charity, qui transforme les chances de vie des jeunes en Écosse, en les aidant à acquérir des connaissances, de la confiance, de la résilience et des compétences qui les préparent à la vie et au travail.

@theglengrant

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2239954/Glen_Grant_The_Visionary.jpg

SOURCE The Glen Grant