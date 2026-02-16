Nouvelle tempête hivernale en route : les caméras de sécurité thermiques extérieures de Raythink, alimentées par l'IA, protègent les communautés et les biens

YANTAI, Chine, 16 février 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les conditions hivernales continuent d'affecter certaines régions des États-Unis et de l'Europe, les entreprises sont à nouveau confrontées à des défis opérationnels liés à la neige, à la pluie verglaçante et au brouillard dense. En réponse, Raythink a souligné le rôle vital de sa technologie d'imagerie thermique alimentée par l'IA pour assurer une sécurité extérieure ininterrompue dans des conditions hivernales rigoureuses.

Là où les caméras ordinaires échouent, l'imagerie thermique prend le relais

Faible visibilité et vents forts : la neige, la pluie, le brouillard et les rafales peuvent brouiller la vue des caméras et masquer les cibles stratégiques. Les caméras de sécurité thermiques extérieures de Raythink détectent les signatures thermiques pour assurer une imagerie précise même dans l'obscurité totale, tandis que les modèles PTZ tels que la série PC5 sont dotés d'une stabilisation électronique de l'image pour maintenir une surveillance stable même en cas de vent fort.

Accumulation de neige sur les objectifs : la neige ou le gel peuvent bloquer les caméras traditionnelles, mais les caméras thermiques PTZ IP66 de Raythink sont équipées de systèmes de chauffage des objectifs et d'essuie-glaces permettant de faire fondre et d'éliminer la neige.

Éblouissement : les reflets de la neige ou des phares des véhicules peuvent perturber le fonctionnement des caméras de sécurité extérieures traditionnelles. En revanche, l'imagerie thermique n'est pas affectée par la lumière réfléchie, ce qui permet aux systèmes de Raythink de maintenir une détection précise dans les environnements hivernaux très réfléchissants.

Fausses alertes : les branches en mouvement, la neige poussée par le vent ou les surfaces réfléchissantes peuvent déclencher des alertes inutiles. L'IA de Raythink distingue intelligemment les menaces réelles du bruit ambiant, réduisant ainsi les fausses alertes tout en se concentrant sur les cibles réelles.

Applications concrètes dans diverses collectivités et industries

Grâce aux avantages uniques de l'imagerie thermique, les caméras de sécurité extérieures pilotées par l'IA de Raythink offrent une protection fiable dans de multiples environnements hivernaux. Dotées de fonctions avancées telles que la détection d'intrusions dans les lignes, la reconnaissance et la classification des cibles basées sur l'IA et la détection des foyers d'incendie, ces caméras constituent une solution complète pour les conditions hivernales difficiles.

Dans les zones résidentielles, ces caméras de sécurité extérieures surveillent les rues et les périmètres enneigés pendant la nuit, détectant les intrus tout en minimisant les fausses alertes. Les sites industriels, notamment les usines, les entrepôts et les équipements extérieurs tels que les chaudières, les pipelines et les centrales électriques, bénéficient d'une surveillance thermique continue qui permet de détecter les risques de surchauffe ou d'incendie causés par des charges électriques accrues et des opérations de chauffage intensif.

L'imagerie thermique permet également de surveiller la faune sauvage et de protéger les forêts dans les paysages hivernaux difficiles, en détectant les animaux ou les premiers signes d'incendie, même dans la neige et l'obscurité, là où les caméras conventionnelles échouent. En combinant l'intelligence artificielle et les performances par tous les temps, les caméras Raythink protègent les personnes, les équipements, la faune et les opérations industrielles.

Grâce à la technologie thermique pilotée par l'IA, Raythink permet aux collectivités et aux entreprises de maintenir la sécurité, la visibilité et la confiance opérationnelle, même lors des tempêtes hivernales les plus violentes.

Pour plus d'informations :

E-mail : [email protected]