Neuer Wintersturm treibt sein Unwesen: Die KI-gestützten Outdoor-Wämebildüberwachungskameras von Raythink schützen Gemeinden und Vermögenswerte

YANTAI, China, 16. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Da winterliche Wetterbedingungen weiterhin Teile der Vereinigten Staaten und Europas beeinträchtigen, stehen Unternehmen erneut vor betrieblichen Herausforderungen durch Schnee, Eisregen und dichten Nebel. Als Antwort darauf hob Raythink die entscheidende Rolle seiner KI-gestützten Wärmebildtechnologie für die Gewährleistung einer unterbrechungsfreien Außensicherheit unter rauen Winterbedingungen hervor.

Wo gewöhnliche Kameras versagen, setzt sich die Wärmebildtechnik durch

Schlechte Sicht und starke Winde: Schnee, Regen, Nebel und Windböen können die Sicht der Kamera beeinträchtigen und wichtige Ziele verdecken. Die Outdoor-Wärmebildüberwachungskameras von Raythink erkennen Wärmesignaturen und gewährleisten so auch bei völliger Dunkelheit eine präzise Bildgebung, während PTZ-Modelle wie die PC5-Serie über eine elektronische Bildstabilisierung verfügen, um auch bei starkem Wind eine stabile Überwachung zu gewährleisten.

Schneeverwehungen auf Objektiven: Schnee oder Frost können herkömmliche Kameras blockieren, aber die IP66-PTZ-Wärmebildkameras von Raythink sind mit Objektivheizungen und Scheibenwischern ausgestattet, um Schnee zu schmelzen und zu entfernen.

Blendung:Reflexionen von Schnee oder Fahrzeugscheinwerfern können herkömmliche Außenüberwachungskameras verwirren. Im Gegensatz dazu bleibt die Wärmebildgebung von reflektiertem Licht unbeeinträchtigt, sodass Raythink-Systeme auch in stark reflektierenden Winterumgebungen eine genaue Erkennung gewährleisten.

Falscher Alarm: Sich bewegende Äste, vom Wind getriebener Schnee oder reflektierende Oberflächen können unnötige Warnmeldungen auslösen, doch die KI von Raythink unterscheidet intelligent zwischen echten Bedrohungen und Umgebungsgeräuschen, wodurch Fehlalarme reduziert werden und der Fokus auf tatsächliche Ziele gerichtet bleibt.

Praktische Anwendungen in Gemeinden und Branchen

Dank der einzigartigen Vorteile der Wärmebildtechnik bieten die KI-gestützten Außenüberwachungskameras von Raythink zuverlässigen Schutz in verschiedenen Winterumgebungen. Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen wie Linienintrusionserkennung, KI-basierter Zielerkennung und -klassifizierung sowie Brandherd-Erkennung bieten diese Kameras eine umfassende Lösung für schwierige Winterbedingungen.

In Wohngebieten überwachen diese Outdoor-Überwachungskameras nachts schneebedeckte Straßen und Umgebungen, erkennen Eindringlinge und minimieren gleichzeitig Fehlalarme. Industriestandorte, darunter Fabriken, Lagerhäuser und Außenanlagen wie Kessel, Rohrleitungen und Kraftwerke, profitieren von einer kontinuierlichen thermischen Überwachung, die dabei hilft, Überhitzungs- oder Brandgefahren aufgrund erhöhter Stromlasten und intensiver Heizvorgänge zu erkennen.

Die Wärmebildtechnik unterstützt auch die Überwachung von Wildtieren und den Schutz von Wäldern in rauen Winterlandschaften, indem sie Tiere oder frühe Anzeichen von Bränden durch Schnee und Dunkelheit hindurch erkennt, wo herkömmliche Kameras versagen. Durch die Kombination von KI-Intelligenz mit Allwettertauglichkeit schützen Raythink-Kameras Menschen, Vermögenswerte, Wildtiere und industrielle Betriebe gleichermaßen.

Mit KI-gesteuerter Wärmebildtechnologie ermöglicht Raythink Gemeinden und Industrien, Sicherheit, Sichtbarkeit und Betriebssicherheit zu gewährleisten – selbst bei den härtesten Winterstürmen.

Weitere Informationen:

E-Mail: [email protected]