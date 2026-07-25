Nova Biomedical breidt geïntegreerde workflows voor de ontwikkeling van cellijnen uit: NanoCellect-producten maken nu deel uit van Nova Biomedical

WALTHAM, Massachusetts, 25 juli 2026 /PRNewswire/ -- Nova Biomedical heeft vandaag een transactie aangekondigd met betrekking tot bepaalde activa van NanoCellect, een leverancier van microfluïdische technologie voor celsortering.

Hiermee breidt Nova Biomedical zijn mogelijkheden voor de ontwikkeling van cellijnen uit en versterkt het zijn vermogen om biofarmaceutische workflows te ondersteunen, van de vroege ontwikkelingsfase tot en met de productie.

Het NanoCellect® WOLF G2®-platform voor celsortering introduceert een zachte, op microfluïdica gebaseerde methode voor celselectie en -isolatie en vormt een aanvulling op Nova Biomedicals bestaande Solentim-portfolio voor klonale generatie, verificatie en groeianalyse. Samen bieden deze technologieën een meer geïntegreerde aanpak van de ontwikkeling van cellijnen, waarbij celselectie, isolatie van afzonderlijke cellen en uiterst betrouwbare kloonverificatie met elkaar worden verbonden.

Deze uitbreiding van Nova's portfolio zal de doorlooptijd voor de ontwikkeling van cellijnen verkorten en de resultaten van de klonenselectie verbeteren. Tegelijkertijd wordt een sterkere basis gelegd voor procesontwikkeling, opschaling en productie.

Het portfolio van Nova Biomedical omvat ook robuuste analytische oplossingen voor de monitoring van celkweken, waaronder metabolietenanalyse met BioProfile® FLEX2, osmolaliteitsmetingen met OsmoTECH® en celtellingen en levensvatbaarheidsanalyses met BioProfile® FAST CDV. Deze mogelijkheden fungeren als essentiële controlepunten binnen het volledige bioproces en worden gebruikt vanaf de ontwikkelingsfase tot en met de productie.

Met de toevoeging van de NanoCellect-producten zet Nova Biomedical een volgende stap in zijn strategie om een sterker geïntegreerd portfolio van technologieën aan te bieden dat continuïteit, inzicht en besluitvorming gedurende de volledige bioprocessingcyclus ondersteunt.

"NanoCellect voegt een essentiële upstreamcapaciteit toe aan ons portfolio en versterkt ons vermogen om belangrijke stappen in de ontwikkeling van cellijnen met elkaar te verbinden", aldus John Luck, President van Nova Biomedical's Biopharma Business. "Door celsortering te integreren met kloonisolatie en uiterst betrouwbare kloonverificatie, aangevuld met analytische controlepunten zoals de monitoring van celkweken en osmolaliteitsmetingen, kunnen klanten een succesvolle kloon verkrijgen en inzichten genereren waarmee klonenselecties kunnen worden geoptimaliseerd en betere resultaten kunnen worden behaald tijdens procesontwikkeling, opschaling en productie. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een beter geïntegreerd en onderscheidend platform voor de ontwikkeling van cellijnen en bioprocessing."

Over Nova Biomedical

Nova Biomedical is een wereldwijde leverancier van geavanceerde analytische instrumenten en oplossingen voor de biofarmaceutische en klinische markt. Het portfolio van het bedrijf ondersteunt essentiële workflows voor de ontwikkeling van cellijnen, procesontwikkeling en productie, waardoor klanten hun productiviteit, kwaliteit en operationele efficiëntie kunnen verbeteren.

Over NanoCellect

NanoCellect ontwikkelt microfluïdische technologieën voor celsortering waarmee cellen op een zachte en steriele manier kunnen worden geïsoleerd. De platforms worden gebruikt voor toepassingen zoals de ontwikkeling van cellijnen, analyse van afzonderlijke cellen en onderzoek naar celtherapieën.

Lisa Fahey

VP, Corporate Programs and Communications

E-mail: [email protected]