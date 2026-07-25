Nova Biomedical、細胞株開発の統合ワークフローを推進：NanoCellect製品がNova Biomedicalに加わる

マサチューセッツ州ウォルサム, 2026年7月26日 /PRNewswire/ -- Nova Biomedicalは、マイクロ流体細胞選別技術を提供するNanoCellectの特定の資産に関する取引を発表しました。

これにより、Nova Biomedicalは細胞株開発における対応力を高めるとともに、初期開発から製造に至るバイオ医薬品ワークフローへの支援を強化します。

NanoCellect® WOLF G2®細胞選別プラットフォームは、マイクロ流体技術を用い、細胞への負担を抑えた選別・単離を可能にし、クローン作製、検証、増殖解析向けのNova Biomedicalの既存のSolentim製品群を補完します。これらの技術を組み合わせることで、細胞選別、単一細胞単離、信頼性の高いクローン検証を連携させ、細胞株開発をより統合的に進められるようになります。

Nova Biomedicalのポートフォリオ拡充により、細胞株開発に要する期間が短縮され、クローン選別の成果が向上するとともに、プロセス開発、スケールアップ、製造に向けたより強固な基盤が構築されます。

Nova Biomedicalのポートフォリオには、BioProfile® FLEX2による代謝物分析、OsmoTECH®による浸透圧測定、BioProfile® FAST CDVによる細胞計数および生存率測定など、細胞培養モニタリング向けの信頼性の高い分析ソリューションも含まれています。これらの分析機能は、バイオプロセシング・ワークフロー全体における重要な管理ポイントとなり、開発から生産まで活用されています。

NanoCellect製品の追加により、バイオプロセシングのライフサイクル全体にわたる一貫性の確保、知見の獲得、意思決定を支援する、より連携性の高い技術ポートフォリオを提供するというNova Biomedicalの戦略がさらに推進されます。

Nova Biomedicalのバイオファーマ事業部門社長を務めるJohn Luckは、次のように述べました。「NanoCellectは、当社のポートフォリオに重要な上流工程の機能を加え、細胞株開発の主要工程を連携させる当社の能力を強化します。細胞選別、クローン単離、信頼性の高い検証を統合し、さらに細胞培養モニタリングや浸透圧測定などの分析上の管理ポイントと組み合わせることで、お客様が望ましいクローンをより迅速に見いだせるようにするとともに、クローン選別の最適化を支え、プロセス開発、スケールアップ、製造におけるパフォーマンス向上を促す知見を得られるようにしています。これは、細胞株開発およびバイオプロセシング向けに、より連携性が高く、差別化されたプラットフォームを構築する上で重要な一歩です。」

Nova Biomedicalについて

Nova Biomedicalは、バイオ医薬品市場および臨床市場向けの高度な分析機器とソリューションを世界各地で提供しています。同社のポートフォリオは、細胞株開発、プロセス開発、製造にわたる重要なワークフローを支え、顧客の生産性、品質、業務効率の向上を後押しします。

NanoCellectについて

NanoCellectは、細胞への負担を抑えつつ、無菌状態で細胞を単離できるよう設計されたマイクロ流体細胞選別技術を開発しています。同社のプラットフォームは、細胞株開発、単一細胞解析、細胞治療研究などに活用されています。

Lisa Fahey

コーポレート・プログラムおよび広報担当副社長

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SOURCE Nova Biomedical