Nová koalícia European Circular Textile Coalition vyzýva k obehovému textilnému hospodárstvu: „môžeme dosiahnuť svet bez odpadu"

PARÍŽ, 15 október 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Reju, spolu s 11 ďalšími spoločnosťami z hodnotového reťazca textilu, dnes spustila manifest koalície European Circular Textile Coalition (Európska koalícia pre obehový textil) na podporu plne obehového textilného hospodárstva. Nalieha v ňom na EÚ, aby využila textilný odpad od spotrebiteľov ako hnaciu silu zelených pracovných miest, inovácií a konkurencieschopnosti.

Európa ročne vyprodukuje 12,6 milióna ton textilného odpadu. Väčšina z neho sa skládkuje, spaľuje alebo vyváža a len 1 % sa recykluje na nové odevy. Koalícia zdôrazňuje, že to už nie je prijateľné.

„Odmietame akceptovať textilný odpad ako nevyhnutnosť, vnímame ho ako riešiteľnú výzvu pre našu generáciu," vyhlasuje manifest. Koalícia vyzýva k urgentným opatreniam na úrovni EÚ, aby sa ambície v oblasti regulácie spojili s investíciami do recyklačných a výrobných systémov.

„Bez pripravenosti systému hrozí, že sa nebudú plniť ani tie najperspektívnejšie predpisy. Sme tu, aby sme pomohli preklenúť túto priepasť," zdôrazňuje skupina. Na dosiahnutie zmeny ustanovuje program tri politické piliere:

  1. Zabezpečiť konkurencieschopný európsky textilný reťazec, ktorý by vrátil výrobu späť do Európy s cieľom dodržiavať environmentálne a pracovné normy.
  2. Uprednostniť vysokokvalitnú recykláciu textílií, aby sa textilný odpad od spotrebiteľov stal hlavnou vstupnou surovinou pre nové textílie.
  3. Určiť povinný obsah recyklovaného materiálu v textíliách s ambicióznymi, ale realistickými cieľmi, ktoré sa budú zavádzať postupne.

„Reju je spoločnosť, ktorá sa venuje systémovým zmenám a pevne veríme, že zmena sa deje prostredníctvom spolupráce. Práve preto je zhromaždenie dôležité pre spoločné presadzovanie zmien. Musíme sa spojiť v rámci odvetvia budeme radi, keď sa k nám pridajú ďalšie firmy," hovorí Patrik Frisk, generálny riaditeľ spoločnosti Reju.

„Dobrovoľné úsilie sa ukázalo ako zásadne nedostatočné – potrebujeme záväzné normy na zvýšenie dopytu po recyklovaných materiáloch," trvá na svojom koalícia.

Koalícia začína advokačné turné so zámerom zapojiť tvorcov politík a pozýva ďalších aktérov z celého hodnotového reťazca textilného priemyslu, aby sa k jej misii pridali.

„Teraz je čas konať – pretože pokiaľ môžeme dosiahnuť svet bez odpadu, už si nemôžeme dovoliť čakať!"

O koalícii European Circular Textile Coalition
Koalíciu tvoria podniky z celého hodnotového reťazca textilu; Reju, Resortecs, COLEO, Tissage de Charlieu, Synergies TLC, Nouvelles Fibres Textiles, Sympany, European Spinning Group, Ariadne, Erdotex, Utexbel, Noyfil

O spoločnosti Reju
Reju je spoločnosť na regeneráciu materiálov zameraná na vytváranie inovatívnych riešení na obnovu polyesterového textilu a PET odpadu od spotrebiteľov. Reju, ktorá je vo vlastníctve Technip Energies a využíva technológiu pochádzajúcu z výskumu IBM, poháňa náš zámer odomknúť nekonečné možnosti v rámci obmedzených zdrojov. Cieľom spoločnosti je vytvoriť globálny systém recyklácie textilu na regeneráciu a recirkuláciu polyesterových textílií. Viac informácií nájdete na stránke https://www.reju.com/.

