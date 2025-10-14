- La nueva Coalición Textil Circular Europea reclama una economía textil circular: "un mundo sin residuos es posible"

PARIS, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Reju, junto con otras 11 empresas que representan la cadena de valor textil, lanzó hoy el manifiesto de la Coalición Textil Circular Europea para una economía textil totalmente circular, instando a la UE a transformar los residuos textiles posconsumo en un motor de empleos verdes, innovación y competitividad.

European Circular Textile Coalition launches an advocacy campaign and will call on European institutions to provide the framework that will build circular business models.

Europa genera 12,6 millones de toneladas de residuos textiles al año, la mayoría de los cuales se depositan en vertederos, se incineran o se exportan, y solo el 1 % se recicla para fabricar nuevas prendas. La coalición insiste en que esto ya no es aceptable.

"Nos negamos a aceptar los residuos textiles como algo inevitable; en cambio, los vemos como un desafío solucionable para nuestra generación", afirmó el manifiesto. La coalición exige acciones urgentes de la UE para que la ambición regulatoria se complemente con la inversión en sistemas de reciclaje y fabricación.

"Sin la preparación del sistema, incluso las regulaciones más vanguardistas corren el riesgo de no ser suficientes. Estamos aquí para ayudar a cerrar esa brecha", destacó el grupo. Para impulsar el cambio, el manifiesto establece tres pilares de política:

Garantizar una cadena textil europea competitiva, devolviendo la producción a las costas europeas para cumplir con las normas ambientales y laborales. Priorizar el reciclaje textil de alta calidad, convirtiendo los residuos textiles posconsumo en la principal materia prima para nuevos textiles. Establecer un contenido reciclado obligatorio en los textiles, con objetivos ambiciosos pero realistas que se implementarán gradualmente.

"Reju es una empresa que impulsa el cambio sistémico y creemos firmemente que el cambio se produce con la colaboración. Por eso, esta colaboración es importante para impulsar el cambio de forma colectiva, como sector que trabaja unido, y damos la bienvenida a más empresas a unirse a nosotros", afirmó Patrik Frisk, consejero delegado de Reju.

"Los esfuerzos voluntarios han demostrado ser totalmente insuficientes: necesitamos normas vinculantes para impulsar la demanda de materiales reciclados", insistió la coalición.

La coalición está lanzando una gira de promoción para involucrar a los formuladores de políticas e invita a otros actores de toda la cadena de valor textil a unirse a su misión.

"Ahora es el momento de actuar, porque cuando un mundo sin residuos es posible, ¡no podemos permitirnos esperar!".

Acerca de la Coalición Textil Circular Europea

La coalición está formada por empresas de toda la cadena de valor textil: Reju, Resortecs, COLEO, Tissage de Charlieu, Synergies TLC, Nouvelles Fibres Textiles, Sympany, European Spinning Group, Ariadne, Erdotex, Utexbel, Noyfil.

Acerca de Reju

Reju es una empresa de regeneración de materiales centrada en la creación de soluciones innovadoras para la regeneración de textiles de poliéster y residuos de PET posconsumo. Propiedad de Technip Energies y con tecnología de IBM Research, Reju se guía por su propósito de descubrir posibilidades infinitas con recursos finitos. La empresa busca establecer un sistema circular global de reciclaje textil para regenerar y recircular textiles de poliéster. Más información en https://www.reju.com/.

