Новая Европейская коалиция за циркуляцию в текстильной промышленности призывает к созданию циркулярной текстильной экономики: «мир без отходов возможен»

ПАРИЖ, 15 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Reju совместно с 11 другими представителями текстильной отрасли сегодня представила манифест Европейской коалиции за циркуляцию в текстильной промышленности (European Circular Textile Coalition), призывающий ЕС превратить потребительские текстильные отходы в источник экологичных рабочих мест, инноваций и конкурентоспособности.

В Европе ежегодно образуется 12,6 млн тонн текстильных отходов, большая часть которых отправляется на свалки, сжигается или вывозится за границу, и только 1% перерабатывается в новые изделия. Коалиция подчеркивает, что такая ситуация больше неприемлема.

«Мы отказываемся принимать текстильные отходы как неизбежность. Мы рассматриваем их как решаемую задачу нашего поколения», — говорится в манифесте. Коалиция призывает ЕС к срочным действиям, направленным на согласование нормативных требований с инвестициями в системы переработки и производства.

«Без готовности системы даже самые прогрессивные нормативные акты рискуют остаться неэффективными. Мы здесь, чтобы помочь преодолеть этот разрыв», — подчеркивает группа. Для стимулирования изменений манифест определяет три основных направления политики:

Обеспечить конкурентоспособность европейской текстильной цепочки с возвращением производства в Европу для соблюдения экологических и трудовых стандартов. Отдать приоритет высококачественной переработке текстиля в восстановленное текстильное волокно, превратив потребительские текстильные отходы в основной источник сырья для новых текстильных изделий. Установить обязательные нормы по содержанию переработанных материалов в текстильной продукции — с амбициозными, но реалистичными целями, реализуемыми поэтапно.

«Reju — компания, ориентированная на системные изменения, и мы твердо верим, что изменения возможны только через сотрудничество. Вот почему эта коалиция так важна: она объединяет отрасль для совместных действий, и мы приглашаем другие компании присоединяться к нам», — говорит Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju.

«Добровольные инициативы оказались крайне недостаточными – нам нужны обязательные стандарты для стимулирования устойчивого спроса на переработанные материалы», — настаивает коалиция.

Коалиция запускает информационно-пропагандистский тур для привлечения политиков и приглашает все заинтересованные стороны цепочки создания стоимости в текстильной промышленности присоединиться к ее миссии.

«Сейчас самое время действовать — ведь если мир без отходов возможен, мы не можем позволить себе ждать!»

О Европейской коалиции за циркуляцию в текстильной промышленности

В состав коалиции входят предприятия, представляющие все звенья текстильной цепочки создания стоимости: Reju, Resortecs, COLEO, Tissage de Charlieu, Synergies TLC, Nouvelles Fibres Textiles, Sympany, European Spinning Group, Ariadne, Erdotex, Utexbel, Noyfil.

О компании Reju

Reju — компания по переработке материалов, специализирующаяся на создании инновационных решений для восстановления (регенерации) текстиля из полиэстера и потребительских ПЭТ-отходов. Компания Reju принадлежит Technip Energies, использует технологию, разработанную IBM Research, и стремится раскрыть бесконечные возможности в условиях ограниченности ресурсов. Компания ставит своей целью создание глобальной циркулярной системы по переработке текстиля, обеспечивающей замкнутый цикл восстановления и повторного использования полиэфирных тканей. Подробнее см. на веб-сайте https://www.reju.com/.

