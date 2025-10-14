Nowa Europejska Koalicja na rzecz Tekstyliów w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym wzywa do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym w branży tekstylnej: „świat bez odpadów jest możliwy"

PARYŻ, 15 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Firma Reju wraz z 11 innymi firmami reprezentującymi łańcuch wartości tekstyliów ogłosiła dzisiaj manifest Europejskiej Koalicji na rzecz Tekstyliów w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym, wzywający UE do przekształcenia odpadów tekstylnych pochodzących od konsumentów w siłę napędową zielonych miejsc pracy, innowacji i konkurencyjności.

European Circular Textile Coalition launches an advocacy campaign and will call on European institutions to provide the framework that will build circular business models.

Europa generuje rocznie 12,6 mln ton odpadów tekstylnych, z których większość trafia na wysypiska śmieci, do spalarni lub jest eksportowana, a tylko 1% jest przetwarzane na nowe ubrania. Koalicja podkreśla, że taka sytuacja nie może dłużej trwać.

„Nie godzimy się traktować odpadów tekstylnych jako coś nieuniknionego, postrzegamy je raczej jako wyzwanie, które nasze pokolenie może rozwiązać" - czytamy w manifeście. Koalicja wzywa UE do podjęcia pilnych działań, aby ambitne regulacje prawne znalazły odzwierciedlenie w inwestycjach w systemy recyklingu i produkcji.

„Bez gotowości systemowej nawet najbardziej przyszłościowe regulacje mogą okazać się niewystarczające. Jesteśmy tutaj, aby pomóc wypełnić tę lukę" - podkreśla grupa. Aby doprowadzić do zmian, w manifeście określono trzy filary polityki:

Zapewnienie konkurencyjnego europejskiego łańcucha tekstylnego poprzez sprowadzenie produkcji z powrotem do Europy w celu utrzymania standardów środowiskowych i pracy. Priorytetowe traktowanie wysokiej jakości recyklingu tekstyliów, dzięki czemu odpady tekstylne pochodzące od konsumentów staną się głównym surowcem do produkcji nowych tekstyliów. Ustanowienie obowiązku stosowania materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji tekstyliów, przy jednoczesnym stopniowym wprowadzaniu ambitnych, ale realistycznych celów.

„Reju jest firmą dążącą do zmiany systemu i głęboko wierzymy, że zmiana następuje dzięki współpracy. Dlatego ta koalicja odgrywa ważną rolę w zbiorowym wprowadzaniu zmian w całej branży i zachęcamy kolejne firmy do przyłączenia się do nas" - mówi Patrik Frisk, dyrektor generalny Reju.

„Dobrowolne działania okazały się zdecydowanie niewystarczające - potrzebujemy wiążących norm, aby zwiększyć popyt na materiały pochodzące z recyklingu" - podkreśla koalicja.

Koalicja rozpoczyna kampanię na rzecz zaangażowania decydentów politycznych i zaprasza inne podmioty z całego łańcucha wartości tekstyliów do przyłączenia się do jej misji.

„Teraz jest czas na działanie - bo skoro świat bez odpadów jest możliwy, nie możemy sobie pozwolić na czekanie!"

Europejska Koalicja na rzecz Tekstyliów w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

Koalicję tworzą podmioty z całego łańcucha wartości tekstyliów: Reju, Resortecs, COLEO, Tissage de Charlieu, Synergies TLC, Nouvelles Fibres Textiles, Sympany, European Spinning Group, Ariadne, Erdotex, Utexbel, Noyfil.

Reju

Reju jest spółką zajmującą się regeneracją materiałów i tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie odzyskiwania tekstyliów poliestrowych oraz odpadów PET pochodzących z recyklingu poużytkowego. Przedsiębiorstwo jest własnością grupy Technip Energies i wykorzystuje technologię opracowaną przez IBM Research. Jego celem jest wykorzystanie nieskończonych możliwości w ramach ograniczonych zasobów. Firma dąży do stworzenia międzynarodowego systemu recyklingu tekstyliów pozwalającego na regenerację i ponowne wprowadzanie do obiegu tkanin poliestrowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.reju.com/.

