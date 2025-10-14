Die neue Europäische Koalition für zirkuläre Textilien ruft zu einer Kreislaufwirtschaft für Textilien auf: "Eine Welt ohne Abfall ist möglich"

News provided by

Reju

Oct 14, 2025, 20:05 ET

PARIS, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Reju hat heute zusammen mit 11 anderen Unternehmen, die die textile Wertschöpfungskette repräsentieren, das Manifest der European Circular Textile Coalition für eine vollständig kreislauforientierte Textilwirtschaft vorgestellt, in dem die EU aufgefordert wird, Textilabfälle nach dem Verbrauch in einen Motor für grüne Arbeitsplätze, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu verwandeln.

Continue Reading
European Circular Textile Coalition launches an advocacy campaign and will call on European institutions to provide the framework that will build circular business models.
European Circular Textile Coalition launches an advocacy campaign and will call on European institutions to provide the framework that will build circular business models.

In Europa fallen jährlich 12,6 Millionen Tonnen Textilabfälle an, von denen der größte Teil deponiert, verbrannt oder exportiert wird und nur 1 % wieder zu neuen Kleidungsstücken verarbeitet werden. Die Koalition betont, dass dies nicht länger hinnehmbar ist.

"Wir weigern uns, Textilabfälle als unvermeidlich hinzunehmen, sondern sehen sie als eine lösbare  Herausforderung für unsere Generation", heißt es in dem Manifest. Die Koalition fordert, dass die EU dringend Maßnahmen ergreift, um ehrgeizige Rechtsvorschriften mit Investitionen in Recycling- und Produktionssysteme in Einklang zu bringen.

"Ohne die Bereitschaft des Systems drohen selbst die zukunftsweisendsten Vorschriften zu versagen. Wir sind hier, um diese Kluft zu überbrücken", hebt die Gruppe hervor. Um den Wandel voranzutreiben, sieht das Manifest drei politische Säulen vor:

  1. Sicherstellung einer wettbewerbsfähigen europäischen Textilkette, wobei die Produktion an die europäischen Küsten zurückverlagert wird, um die Umwelt- und Arbeitsnormen einzuhalten.
  2. Vorrang für hochwertiges Textil-zu-Textil-Recycling, so dass Textilabfälle nach dem Verbrauch zum wichtigsten Ausgangsmaterial für neue Textilien werden.
  3. Festlegung eines verbindlichen Recyclinganteils in Textilien, wobei ehrgeizige, aber realistische Ziele schrittweise eingeführt werden sollten.

"Reju ist ein Unternehmen, das Systeme verändert, und wir sind der festen Überzeugung, dass Veränderungen durch  Zusammenarbeit erfolgen. Deshalb ist diese Zusammenstellung wichtig, um den Wandel alsgemeinsam voranzutreiben, und wir freuen uns, wenn sich uns weitere Unternehmen anschließen", sagt Patrik Frisk,Reju CEO.

"Freiwillige Bemühungen haben sich als völlig unzureichend erwiesen - wir brauchen verbindliche Standards, um die Nachfrage nach recycelten Materialien zu steigern", betont die Koalition.

Die Koalition startet eine Advocacy-Tour, um politische Entscheidungsträger einzubinden, und lädt weitere Akteure aus der gesamten textilen Wertschöpfungskette ein, sich ihrer Mission anzuschließen.

"Jetzt ist es an der Zeit zu handeln - denn wenn eine Welt ohne Abfall möglich ist, können wir es uns nicht leisten, zu warten!"

Über die European Circular Textile Coaltion
Die Koalition besteht aus Unternehmen der gesamten textilen Wertschöpfungskette: Reju, Resortecs, COLEO, Tissage de Charlieu, Synergies TLC, Nouvelles Fibres Textiles, Sympany, European Spinning Group, Ariadne, Erdotex, Utexbel, Noyfil

Über Reju
Reju ist ein Unternehmen für Materialaufbereitung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufbereitung von Polyestertextilien und PET-Abfällen spezialisiert hat. Das sich im Besitz von Technip Energies befindende Reju wird von seiner Mission angetrieben, unendliche Möglichkeiten aus begrenzten Ressourcen zu erschließen, und nutzt dabei Technologie, die aus der IBM-Forschung stammt. Ziel des Unternehmens ist, ein globales Kreislaufsystem für das Textilrecycling zu schaffen, um Polyestertextilien zu regenerieren und in den Kreislauf zurückzuführen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.reju.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794856/Reju_European_Circular_Textile_Coalition.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2666366/Reju_Logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Nová koalícia European Circular Textile Coalition vyzýva k obehovému textilnému hospodárstvu: „môžeme dosiahnuť svet bez odpadu"

Nová koalícia European Circular Textile Coalition vyzýva k obehovému textilnému hospodárstvu: „môžeme dosiahnuť svet bez odpadu"

PARÍŽ, 15 október 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Reju, spolu s 11 ďalšími spoločnosťami z hodnotového reťazca textilu, dnes spustila manifest...
Nová Evropská koalice pro cirkulární textil vyzývá k vytvoření cirkulární textilní ekonomiky: „Svět bez odpadu je možný."

Nová Evropská koalice pro cirkulární textil vyzývá k vytvoření cirkulární textilní ekonomiky: „Svět bez odpadu je možný."

Společnost Reju spolu s dalšími jedenácti firmami zastupujícími celý textilní hodnotový řetězec dnes představila manifest Evropské koalice pro...
More Releases From This Source

Explore

Textiles

Textiles

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Conservation & Recycling

Conservation & Recycling

News Releases in Similar Topics