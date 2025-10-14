La nouvelle coalition européenne pour les textiles circulaires appelle à une économie textile circulaire : "Un monde sans déchets est possible"

PARIS, 14 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Reju, ainsi que 11 autres entreprises représentant la chaîne de valeur du textile, ont lancé aujourd'hui le manifeste de la European Circular Textile Coalition pour une économie textile entièrement circulaire, exhortant l'UE à transformer les déchets textiles post-consommation en un moteur d'emplois verts, d'innovation et de compétitivité.

European Circular Textile Coalition launches an advocacy campaign and will call on European institutions to provide the framework that will build circular business models.

L'Europe génère 12,6 millions de tonnes de déchets textiles par an, dont la plupart sont mis en décharge, incinérés ou exportés et dont seulement 1 % sont recyclés en nouveaux vêtements. La coalition souligne que cette situation n'est plus acceptable.

"Nous refusons d'accepter les déchets textiles comme une fatalité, mais nous les considérons au contraire comme un défi soluble pour notre génération", le manifeste affirme. La coalition appelle à une action urgente de l'UE pour que l'ambition réglementaire s'accompagne d'investissements dans les systèmes de recyclage et de fabrication.

"Si le système n'est pas prêt, même les réglementations les plus avant-gardistes risquent de ne pas être à la hauteur. Nous sommes là pour aider à combler ce fossé", le groupe souligne. Pour favoriser le changement, le manifeste définit trois piliers politiques :

Assurer la compétitivité de la chaîne textile européenne, en ramenant la production sur les côtes européennes afin de respecter les normes environnementales et de travail. Donner la priorité au recyclage de haute qualité de textile à textile, en faisant des déchets textiles de post-consommation la principale matière première pour les nouveaux textiles. Fixer un contenu recyclé obligatoire dans les textiles, avec des objectifs ambitieux mais réalistes introduits progressivement.

Reju est une entreprise de changement de système et nous croyons fermement que le changement se produit avec collaboration. C'est pourquoi ce recueil est important pour faire évoluer collectivement l'industrieet nous invitons d'autres entreprises à se joindre à nous", déclare Patrik Frisk, directeur général de Reju.

"Les efforts volontaires se sont avérés nettement insuffisants - nous avons besoin de normes contraignantes pour stimuler la demande de matériaux recyclés sur le site", insiste la coalition.

La coalition lance une tournée de sensibilisation pour engager les décideurs politiques et invite d'autres acteurs de la chaîne de valeur du textile à se joindre à sa mission.

"C'est maintenant qu'il faut agir, car lorsqu'un monde sans déchets est possible, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre !"

A propos de la Coalition Européenne du Textile Circulaire

La coalition est formée d'entreprises de toute la chaîne de valeur du textile ; Reju, Resortecs, COLEO, Tissage de Charlieu, Synergies TLC, Nouvelles Fibres Textiles, Sympany, European Spinning Group, Ariadne, Erdotex, Utexbel, Noyfil.

À propos de Reju

Reju est une entreprise de régénération des matériaux qui se concentre sur la création de solutions innovantes pour régénérer les textiles en polyester et les déchets PET post-consommation. Détenue par Technip Energies et utilisant une technologie développée à l'origine par IBM Research, Reju est motivée par son objectif de débloquer des possibilités infinies à partir de ressources limitées. L'entreprise vise à établir un système circulaire mondial de recyclage des textiles afin de régénérer et de recycler les textiles en polyester. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.reju.com/.

