Novak Djokovic, Nouvel Ambassadeur De Hublot

« En tant qu'athlète mu par l'ambition de marquer l'histoire du tennis, je suis particulièrement fier de pouvoir intégrer la famille Hublot qui compte déjà des sportifs ayant marqué chacun leur discipline en devenant des légendes tels que Pélé ou Usain Bolt. Avec Hublot, nous avons encore tant à gagner, ensemble! »

Novak Djokovic

On ne présente plus Novak Djokovic, son palmarès parle de lui-même. Le tennisman serbe a tout gagné ! 85 titres en simple sur le circuit ATP, dont 20 en Grand Chelem, 5 Masters et 36 Masters 1000 et médaillé olympique. Une carrière qui l'a propulsé en tête du classement ATP voilà déjà plus de dix ans, en juillet 2011. Une place qu'il occupe toujours aujourd'hui depuis… 337 semaines. Il est le seul joueur de l'ère Open à détenir au moins deux victoires dans chacun des tournois du Grand Chelem. Et la série est en cours, puisqu'il tentera de remporter dans quelques jours son 21ème titre et battre ainsi le record absolu de victoires en Grand Chelem lors du prochain tournoi de l'US Open.

Déjà légende vivante - mais toujours au sommet de son art - Novak Djokovic a souhaité rejoindre la grande famille des ambassadeurs de Hublot. Une manufacture horlogère avec laquelle il partage beaucoup de points communs, dont la poursuite sans relâche de l'excellence et de la performance n'est pas la moindre. Une grande fierté pour les équipes de Hublot qui accueillent ainsi celui qui s'affirme jour après jour comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Jeu, set et match pour « Nole » et Hublot !

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1603910/Hublot_Novak_Djokovic.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpg

