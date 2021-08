Novak Djokovic, novo embaixador da Hublot

Ricardo Guadalupe

CEO da Hublot

"Como um atleta impulsionado pela ambição de fazer história no tênis, estou particularmente honrado pela oportunidade de me unir à família Hublot, que já conta com atletas que deixaram sua marca em suas respectivas modalidades, tornando-se lendas, como Pelé ou Usain Bolt. Com a Hublot, ainda temos muito a ganhar, juntos!"

Novak Djokovic

Novak Djokovic dispensa apresentações – seu histórico fala por si só. O tenista sérvio já conquistou tudo: 85 títulos de simples no circuito da ATP, incluindo 20 Grand Slams, cinco Masters e 36 Masters 1000, além de uma medalha Olímpica. Sua carreira o levou ao topo dos rankings da ATP há mais de dez anos, em julho de 2011, uma posição que ele mantém até hoje… após 337 semanas. Djokovic é o único jogador na história do Aberto a ganhar pelo menos dois torneios de Grand Slam. E a sequência de vitórias continua se fortalecendo, uma vez que daqui a alguns dias ele tentará ganhar seu 21º título e, assim, quebrar o recorde de todos os tempos de vitórias em Grand Slam na próxima rodada do Aberto dos EUA.

Já considerado uma lenda viva, mas ainda no topo de sua modalidade, Novak Djokovic decidiu se associar à grande família de embaixadores da Hublot. Ele compartilha muitas semelhanças com a empresa relojoeira suíça Hublot, entre as quais a busca incansável pela excelência e pelo desempenho. Esta é uma grande fonte de orgulho para as equipes da Hublot, que recebem o homem que comprova dia após dia ser o maior tenista de todos os tempos. Game, set e match para "Nole" e a Hublot!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1603910/Hublot_Novak_Djokovic.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpg

FONTE Hublot SA

SOURCE Hublot SA