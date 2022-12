Novavax anuncia una propuesta de oferta de 125 millones de dólares en bonos sénior convertibles

GAITHERSBURG, Maryland, 15 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), una empresa de biotecnología dedicada a al desarrollo y comercialización de vacunas de última generación para combatir enfermedades infecciosas graves, anunció hoy una propuesta de oferta de una suma total de capital de 125 millones de dólares en bonos sénior convertibles con vencimiento en 2027 (los "bonos"). Los bonos se ofrecerán y venderán únicamente a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la norma 144 A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. En relación con la oferta de bonos, Novavax espera conceder a los compradores iniciales una opción de 30 días para comprar hasta una suma total de capital de 18.75 millones de dólares de los bonos.

Los bonos representarán obligaciones sénior no garantizadas de Novavax, devengarán intereses pagaderos semestralmente en mora y vencerán el 15 de diciembre de 2027, a menos que se conviertan, amorticen o se recompren con anterioridad. Novavax liquidará las conversiones pagando o entregando, según corresponda, efectivo, acciones ordinarias, con un valor nominal de $0.01 por acción ("acciones ordinarias"), o una combinación de efectivo y acciones ordinarias, a elección de Novavax. Los bonos serán amortizables, total o parcialmente (sujeto a ciertas limitaciones), en efectivo a elección de Novavax en cualquier momento, y de vez en cuando, a partir del 22 de diciembre de 2025, si el último precio de venta informado de las acciones ordinarias es de al menos el 130% del precio de conversión vigente en ese momento durante al menos 20 días de cotización (consecutivos o no), durante cualquier periodo de 30 días consecutivos de cotización (incluido el último día de cotización de dicho periodo) que finalice el día de cotización inmediatamente anterior a la fecha en la que Novavax notifique la amortización, a un precio de amortización igual al 100% de la suma total de los bonos a amortizar, más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de amortización, pero excluyendo dicha fecha. El tipo de interés, el tipo de conversión inicial y otras condiciones de los bonos se determinarán en el momento de fijación del precio de la oferta.

J.P. Morgan, Jefferies y Cowen actúan como gestores conjuntos de contabilidad y representantes de los compradores iniciales para la oferta de los bonos. J. Wood Capital Advisors se desempeñó como asesor financiero de la empresa en relación con la oferta de los bonos.

Simultáneamente a la oferta de bonos, Novavax también anunció la propuesta de una oferta pública suscrita para vender hasta 125 millones de dólares de sus acciones ordinarias. En relación con la oferta de acciones ordinarias, Novavax tiene previsto conceder a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 18.75 millones de dólares adicionales de sus acciones ordinarias al precio de oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción. La oferta de los bonos no está supeditada a la realización de la oferta simultánea de acciones ordinarias, y la oferta simultánea de acciones ordinarias no está supeditada a la realización de la oferta de los bonos.

Novavax puede utilizar los ingresos netos de la oferta de los bonos y, si se lleva a cabo, la oferta simultánea de acciones ordinarias para fines corporativos generales, incluidos, entre otros, el lanzamiento comercial mundial continuo de Nuvaxovid, el reembolso o la recompra de una parte de los 325 millones de dólares en capital pendiente de nuestros bonos sénior no garantizados convertibles al 3.75% con vencimiento el 1 de febrero de 2023, capital circulante, gastos de capital, gastos de investigación y desarrollo, gastos de ensayos clínicos, reembolsos en virtud de nuestros acuerdos de suministro, así como adquisiciones y otros fines estratégicos.

La oferta y venta de los bonos no están registradas en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), ni de ninguna ley estatal sobre valores. Los bonos no pueden ofrecerse ni venderse en los EE.UU., excepto en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de cualquier ley estatal sobre valores aplicable.

Los bonos se ofrecerán únicamente a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores. La oferta y venta de los bonos y las acciones ordinarias que puedan emitirse tras la conversión de los bonos no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna otra ley sobre valores, y los bonos y cualquiera de esas acciones no se pueden ofrecer ni vender sin registro, salvo en virtud de una exención aplicable de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores y de cualquier otra ley sobre valores aplicable.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de los valores que se ofrecen, ni se realizará venta alguna de los valores que se ofrecen en ningún estado u otra jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro o la calificación conforme a la legislación sobre valores de dicho estado u otra jurisdicción.

Acerca de Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) es una empresa de biotecnología que promueve la mejora de la salud a nivel mundial mediante el descubrimiento, desarrollo y comercialización de vacunas innovadoras para prevenir enfermedades infecciosas graves. La plataforma tecnológica recombinante patentada de la compañía aprovecha el poder y la velocidad de la ingeniería genética para producir de manera eficiente nanopartículas altamente inmunogénicas diseñadas para afrontar las urgentes necesidades sanitarias de todo el mundo. La vacuna Novavax contra la COVID-19 ha recibido la autorización de varias autoridades reguladoras a nivel mundial, incluida la FDA de los Estados Unidos, la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, la vacuna está bajo revisión por parte de varios organismos reguladores de todo el mundo, incluso para indicaciones y poblaciones adicionales como los adolescentes y como refuerzo. Además de su vacuna contra la COVID-19, Novavax actualmente también evalúa su candidato a vacuna combinada contra laCOVID-19 y la gripe (CIC) en un ensayo clínico de fase 1/2, su candidato a vacuna tetravalente contra la gripe en fase de investigación y una vacuna basada en la cepa Omicron (NVX-CoV2515), así como una vacuna en formato bivalente basada en la cepa Omicron/original. Estos candidatos a vacunas incorporan el adyuvante Novavax a base de saponina patentado de Matrix-M para mejorar la respuesta inmunitaria y estimular altos niveles de anticuerpos neutralizantes.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversionistas que no deben depositar una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a la capacidad de Novavax de completar con éxito las ofertas, el cronograma y los términos de las ofertas propuestas, los ingresos netos estimados de las ofertas propuestas y el uso previsto de los ingresos por parte de Novavax. Novavax advierte que estas declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Los riesgos e incertidumbres aplicables incluyen, entre otros, aquellos relacionados con si Novavax podrá o no cumplir las ofertas potenciales en los plazos o con los términos previstos, si es que llega a hacerlo, y el posible impacto adverso en el precio de mercado de las acciones de sus acciones ordinarias. Además, la dirección de Novavax se reserva una amplia discreción con respecto a la asignación de los ingresos netos de las ofertas. Los riesgos aplicables también incluyen aquellos que se enumeran bajo el título "Factores de riesgo" y en otras partes del Informe anual de Novavax en el formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021 y el Informe trimestral de Novavax en el formulario 10-Q para el trimestre fiscal finalizado el 30 de junio de 2022, además de los factores de riesgo que se incluyen de vez en cuando en las presentaciones posteriores de Novavax ante la SEC. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se refieren exclusivamente a la fecha de este documento, y Novavax no asume obligación alguna de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones. El negocio de Novavax está sujeto a importantes riesgos e incertidumbres, incluidos los mencionados anteriormente. Los inversionistas actuales y potenciales, y otros interesados deben evaluar detenidamente estos riesgos e incertidumbres. Todas las declaraciones prospectivas están condicionadas en su totalidad por esta advertencia.

FUENTE Novavax, Inc.

