Новинки GWM на IAA Mobility 2021: пионеры на новом энергорынке в Европе

В соответствии с заглавной темой выставки в этом году — «Мобильный путь к углеродной нейтральности» — компания GWM обнародовала новые модели электромобилей WEY Coffee 01 PHEV и ORA 01CAT. Глобальная стратегия WEY Coffee 01 PHEV базируется на интеллектуальном вождении и умном салоне, предусматривая возможность поездок на дальние расстояния без подзарядки; модель ORA 01CAT — это идеальное сочетание классической ретро-эстетики и футуристических технологий для уникального опыта вождения. Обе модели призваны помочь компании GWM освоить европейский рынок автомобилей с использованием новых источников энергии. Электрификация, углеродная нейтральность и устойчивость уже стали основными векторами развития международного автомобильного рынка, и компания GWM стремится расширить свои возможности в данном направлении уже сегодня. Не так давно началось серийное производство первых безкобальтовых аккумуляторов, разработанных SVOLT, компанией, аффилированной с GWM. Это положило конец зависимости автомобильных аккумуляторов от кобальта и решило всемирную проблему невозобновляемости данного ресурса. Полностью электрический внедорожник A+ под брендом ORA оснащен бескобальтовым аккумулятором и уже поступил в массовое производство. Данная модель внедорожника имеет запас хода свыше 600 км при нормальных условиях эксплуатации, сохраняя все свои характеристики. Разгон до 100 км происходит всего за 5 секунд. Водонепроницаемые характеристики модели соответствуют IP67. Кроме того, электромобиль отличается высоким уровнем удержания энергии и быстрым нагревом при низкой температуре.

Компания GWM всегда придерживалась концепции массовых инвестиций в исследования и разработки в области новой энергетики: на создание безкобальтовых литиевых аккумуляторов ушло более 500 млн юаней. В процесс было вовлечено свыше 1200 научных сотрудников и разработчиков, 120 экспертов по материалам и аккумуляторам провели более 200 пилотных испытаний и более 3000 проверок электрических характеристик и, наконец, кобальтовый элемент был удален из анодного материала, в результате чего получился полностью безкобальтовый аккумулятор. В ближайшие пять лет компания GWM планирует инвестировать 100 миллиардов юаней в исследования и разработки в области новых видов энергии и интеллектуального вождения, стремясь предлагать более безопасные, экологически чистые и интеллектуальные продукты пользователям по всему миру.

Отраслевые эксперты считают, что безкобальтовый аккумулятор GWM прервал технологическую монополию европейских стран, США, Японии и Южной Кореи за счет своей инновационности и положил начало безкобальтовой эре на новом энергорынке. В будущем компания GWM продолжит следовать международным тенденциям в области зеленой энергетики, наращивая инвестиции в технологические исследования и разработки в этой сфере, внедряя новинки и добиваясь успеха, чтобы стать лидером на новом энергетическом треке.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1611889/GWM.jpg

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