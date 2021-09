A GWM revela seus novos carros na IAA Mobility 2021 para aproveitar o novo mercado de energia na Europa com a First-mover Advantage

Em resposta ao tema "the Mobile Road to Carbon Neutrality" deste Salão do Automóvel, a GWM exibiu seus novos modelos de energia, como WEY Coffee 01 PHEV e ORA 01CAT. O modelo de estratégia global Coffee 01 PHEV da WEY redefine carros inteligentes europeus com seu longo alcance único, direção inteligente e cabine inteligente; o ORA 01CAT é uma combinação perfeita de estética retrô clássica e tecnologia futurista, o que trará experiência de produto sem precedentes aos usuários europeus. Juntos, os dois modelos ajudarão a GWM a explorar o mercado de veículos de novas energias na Europa. Na verdade, a eletrificação, a neutralidade de carbono e a sustentabilidade se tornaram as principais tendências do desenvolvimento do mercado automotivo global no futuro, e a GWM já viu as oportunidades e se organizou com antecedência. Não faz muito tempo, a primeira bateria livre de cobalto desenvolvida pela SVOLT, uma empresa afiliada à GWM, foi produzida em massa e carregada em veículos, rompendo a dependência de baterias de energia automotiva do cobalto e resolvendo o problema mundial que os recursos de cobalto não são renováveis. Um SUV elétrico A+ pure sob a marca ORA é primeiro equipado com a bateria livre de cobalto e atinge sua produção em massa. Este modelo SUV tem um alcance de mais de 600 km em condições normais de funcionamento, ao mesmo tempo em que mantém a vantagem do forte desempenho e pode atingir 100 km de aceleração em 5 segundos. Além disso, seu desempenho à prova d'água atinge IP67 e tem alta retenção de energia e aquecimento rápido em baixa temperatura.