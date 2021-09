Spoločnosť GWM predstavila na veľtrhu IAA Mobility 2021 svoje nové vozidlá, aby získala výhodu prvého hráča na európskom trhu s novou energiou

V reakcii na tému "Mobilná cesta k uhlíkovej neutralite" tohto veľtrhu automobilov predstavila spoločnosť GWM svoje nové energetické modely, ako sú WEY Coffee 01 PHEV a ORA 01CAT. Globálny strategický model WEY Coffee 01 PHEV definuje úplne novú kategóriu európskych smart vozidiel vďaka jedinečne dlhej dojazdovej vzdialenosti, šikovnému riadeniu a smart kabíne. ORA 01CAT je dokonalou kombináciou klasickej retro estetiky a futuristickej technológie, ktorá európskym užívateľom prinesie doposiaľ nevídaný produktový zážitok. Oba modely spoločne pomôžu spoločnosti GWM preskúmať nový európsky trh s energetickými vozidlami. Elektrifikácia, uhlíková neutralita a udržateľnosť sa totiž stali hlavnými trendami budúceho vývoja globálneho automobilového trhu a spoločnosť GWM už tieto príležitosti detegovala a s predstihom sa na nich pripravila. Nie je to tak dávno, čo spoločnosť SVOLT, partner spoločnosti GWM, vyvinula prvú bezkobaltovú batériu, ktorá sa následne začala sériovo vyrábať a montovať do vozidiel. Tým bola odstránená závislosť automobilových batérií na kobalte a vyriešený celosvetový problém neobnoviteľných kobaltových ložísk. Čisto elektrické SUV A+ pod značkou ORA je prvým vozidlom vybaveným bezkobaltovou batériiou, ktoré dosiahlo sériovej výroby. Tento model SUV má za bežných prevádzkových podmienok dojazd viac ako 600 km, pričom si zachováva výhodu vysokého výkonu a zrýchlenie na 100 km dosiahne za 5 sekúnd. Okrem toho dosahuje vodotesnosť IP67, má vysokú schopnosť retencie energie a rýchlo sa zahrieva pri nízkej teplote.

Spoločnosť GWM sa vždy držala konceptu "masívnych investícií" do výskumu a vývoja v oblasti nových energií. Spoločnosť GWM investovala do výskumu a vývoja bezkobaltových lítiových batérií viac ako 500 miliónov RMB. Viac ako 1 200 pracovníkov výskumu a vývoja a 120 odborníkov na materiály a batérie vykonalo vyše 200 pilotných testov a viac ako 3 000 overenie elektrického výkonu, po čom sa im konečne podarilo odstrániť kobaltový prvok z materiálu anódy a vytvoriť batérie bez kobaltu. V najbližších piatich rokoch plánuje spoločnosť GWM investíciu vo výške 100 miliárd RMB do výskumu a vývoja v oblasti nových energií a inteligencie s cieľom vytvoriť bezpečnejšie, ekologickejšie a múdrejšie produkty pre užívateľov na celom svete.

Odborníci z odboru sa domnievajú, že bezkobaltová batéria spoločnosti GWM prelomila technologický monopol európskych krajín, Spojených štátov, Japonska a Južnej Kórey svojou zásadnou originálnou inováciou a začala v oblasti nových energií éru bez kobaltu. V budúcnosti bude spoločnosť GWM v súlade s celosvetovým trendom v oblasti nových energií naďalej zvyšovať investície do výskumu a vývoja technológií v tomto odvetví, pokračovať v inováciách a pokroku a s dostatočnou silou a istotou zaujme vedúce postavenie v oblasti nových energií.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611889/GWM.jpg

