GWM prezentuje nowe modele samochodów na targach IAA Mobility 2021 oraz zamierza przejąć rynek nowych energii w Europie dzięki pozycji pierwszego podmiotu na rynku

W odpowiedzi na motto targów „Mobilna droga do neutralności węglowej", GWM zaprezentowała swoje nowe modele, takie jak WEY Coffee 01 PHEV i ORA 01CAT. Model Coffee 01 PHEV, stanowiący podstawę międzynarodowej strategii firmy WEY, na nowo definiuje europejskie inteligentne samochody dzięki wyjątkowemu zasięgowi, inteligentnej jeździe i inteligentnemu kokpitowi; ORA 01CAT to doskonałe połączenie klasycznej estetyki retro i futurystycznej technologii, które przyniesie europejskim użytkownikom niespotykane dotąd wrażenia z użytkowania pojazdu. Te dwa modele pozwolą GWM na eksplorację rynku pojazdów napędzanych nową energią w Europie. Mając na uwadze, że elektryfikacja, neutralność węglowa i zrównoważony rozwój stały się głównymi trendami rozwoju globalnego rynku samochodowego w przyszłości, GWM już wcześniej dostrzegła te możliwości i poczyniła odpowiednie przygotowania. Niedawno pierwszy akumulator bez kobaltu opracowany przez SVOLT, spółkę powiązaną z GWM, trafił do masowej produkcji i został zastosowany w pojazdach, przełamując zależność akumulatorów samochodowych od kobaltu i rozwiązując ogólnoświatowy problem nieodnawialnych jego zasobów. Całkowicie elektryczny SUV klasy A+ pod marką ORA jako pierwszy jest wyposażony w baterię bezkobaltową i trafił do masowej produkcji. Ten model pojazdu typu SUV charakteryzuje się zasięgiem ponad 600 km w normalnych warunkach eksploatacji, zachowując przy tym zaletę dużej wydajności, i może osiągnąć 100 km przyspieszenia w 5 sekund. Ponadto, jego wodoodporność osiąga IP67 oraz posiada wysoką retencję energii i możliwość szybkiego nagrzewania w niskiej temperaturze.