Nieuwe technologie transformeert kaalheidsbehandeling met behulp van baard- en lichaamshaar

LOS ANGELES, 8 januari 2024 /PRNewswire/ -- De aanhoudende puzzel van het hebben van veel lichaamshaar maar weinig op het hoofd brengt vele mannen die te maken hebben met haarverlies in verwarring. Er tekent zich een doorbraak af nu Dr. U Hair and Skin Clinic een baanbrekend onderzoek rapporteert, gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Dermatologic Surgery, getiteld ' Beard and Body Hair Transplantation by Follicular Unit Excision Using a Skin-Responsive Device '. Deze publicatie introduceert de baanbrekende UGraft Zeus®, een nieuw huidgevoelig apparaat dat artsen in staat stelt om baard- en lichaamshaar naadloos te verplaatsen naar kale plekken op de hoofdhuid via een procedure die bekend staat als lichaamshaartransplantatie (BHT).

The severely bald patient achieved complete hair restoration utilizing body hair extracted by the UGraft Zeus.

Dit uitgebreide onderzoek, uitgevoerd in de VS, Colombia, Mexico en India, gaat dieper in op de innovatieve huidresponsieve aanpak van de UGraft Zeus , waarbij de complexiteit wordt aangepakt waarmee eerdere haarrestauratietechnieken te maken kregen. De UGraft Zeus® onderscheidt zich namelijk door gepatenteerde ontwerpkenmerken, waaronder een uniek zelfnavigerend vermogen dat bedreven is in het navigeren door verschillende huidtexturen, diktes en verschillende niveaus van krullendheid tijdens de folliculaire extractie . Dit minimaliseert schade aan het transplantaat en bevordert een verbeterde wondgenezing in alle Follicular Unit Extraction (FUE)-scenario's, inclusief bij lichaamshaartransplantatie.

Bij 82 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 48,9 jaar had het onderzoek bij lichaamshaartransplantatieprocedures consequent een transplantaatverliespercentage onder 7%, wat een aanzienlijke vooruitgang betekent ten opzichte van eerdere technologieën die schadepercentages rapporteerden van wel 20% (baard) en 30% (lichaam). Indrukwekkend is dat alle patiënten tevreden waren over de procedure, ruim 79% rapporteerde zes maanden na de procedure een hoge mate van tevredenheid. Bovendien omarmen chirurgen, die voorheen aarzelden om lichaamshaartransplantatie met behulp van traditionele methoden uit te voeren, enthousiast de eenvoud en het succes van de UGraft Zeus®, waarbij ze een grotere bereidheid tonen om folliculaire extractie van baard- en lichaamshaar uit te voeren.

Het belang van lichaamshaartransplantatie tekent zich af als een veelbelovende manier voor haarrenovatie, omdat het oplossingen biedt voor ernstige kaalheid en problemen ten gevolge van mislukte eerdere transplantaties herstelt. Gespecialiseerde transplantaties zoals wenkbrauwen, baarden en wimpers bereiken meer natuurlijke esthetische resultaten door gebruik te maken van bijpassende lichaamshaarkenmerken in vergelijking met dik maar niet passend hoofdhaar.

Hoofdauteur Dr. Sanusi Umar van de afdeling dermatologie op Harbor-UCLA, Torrance, en Dr. U Hair and Skin Clinic, Manhattan Beach, Californië, benadrukt: "De introductie van huidresponsieve technieken met de UGraft Zeus® pakt uitdagingen aan op het gebied van haartransplantatie op andere plekken dan de hoofdhuid, wat een aanzienlijke stap voorwaarts betekent in de restauratie van verloren haar, ongeacht de ernst ervan.

