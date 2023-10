Novo estudo da Marriott International destaca tendências de viagem da comunidade LGBTQIAP+ no Caribe e América Latina

Tendências de viagem em um relance

Consumidores LGBTQIAP+ tendem a viajar mais frequentemente. Para eles, o senso de inclusão é o fator de maior influência na escolha do destino.

a viajar mais frequentemente. Para eles, o senso de inclusão é o fator de maior influência na escolha do destino. Embora atentos aos valores, avaliações positivas e recomendações têm forte peso na escolha desses consumidores em CALA, assim como a variedade de atividades e atrações.

Viajantes LGBTQIAP+ do Caribe e América Latina têm maior probabilidade de viajar com amigos do que a população em geral.

PLANTATION, Fla., 16 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Marriott International acaba de anunciar os resultados da sua recente pesquisa sobre atitudes, comportamentos e preferências de viagem da comunidade LGBTQIAP+. Conduzido entre os meses de agosto e setembro deste ano, esse estudo exclusivo conversou com adultos autodeclarados pertencentes à comunidade LGBTQIAP+ e com membros da população em geral em cinco mercados na região do Caribe e América Latina (CALA).

Viajantes LGBTQ+ - Estudo da Marriott International

Acredita-se que essa seja a primeira pesquisa do tipo na região. Ela foi conduzida pela empresa de pesquisas de mercado IPSOS com o apoio e incentivo da IGLTA (a Associação Internacional de Viagens LGBTQ+). Ao longo de quatro semanas entre os meses de agosto e setembro passados, o estudo entrevistou pessoas do público geral e pertencentes à comunidade LGBTQIAP+ em cinco países. O objetivo era compreender se e como os comportamentos, hábitos, preferências e processos de tomada de decisão do viajante LGBTQIAP+ diferem daqueles da população geral.

Ao falar na abertura da convenção da IGLTA deste ano, realizada em Porto Rico, Brian King, presidente da Marriott International CALA, destacou alguns dos resultados. "A Marriott está em operação há mais de um século e sempre se esforçou ativamente para criar um senso de pertencimento e aceitação dentro e fora das suas instalações. Como líder global do setor, sabemos que esse é um esforço contínuo. JW Marriott, nosso fundador, costumava ressaltar que 'o sucesso nunca é final' — e o progresso para a comunidade LGBTQIAP+ também não é. Na Marriott, estamos convencidos de que um olhar mais aprofundado sobre os hábitos e preferências de viagem dessa comunidade nos permitirá continuar proporcionando um espaço seguro e acolhedor para todos", disse ele em seu discurso.

"A IGLTA Foundation aplaude a Marriott por sua liderança no estudo em CALA sobre a comunidade LGBTQIAP+ e por compartilhar insights que beneficiarão todos nós, trabalhando em prol do avanço de práticas mais inclusivas de viagem em toda a região. A coleta de dados de qualidade, que promovam a compreensão da nossa comunidade de viajantes, é essencial para criar espaços em que nós nos sintamos genuinamente seguros e acolhidos", diz John Tanzella, presidente/CEO da IGLTA.

Frequência e duração das viagens

Dentre os adultos entrevistados, membros da comunidade LGBTQIAP+ foram os que reportaram a maior frequência de viagens:

No último ano, 61% fizeram viagens domésticas e 40%, viagens internacionais (contra 54% e 32%, respectivamente, na população geral).

Dentre os viajantes LGBTQIAP+, 43% realizam viagens domésticas de avião até quatro vezes ao ano.

A maioria dos membros da comunidade (55%) afirmou viajar internacionalmente ao menos uma vez ao ano.

Dois a cada cinco fazem viagens domésticas com menos de uma semana de duração, enquanto quase metade (49%) faz viagens internacionais com mais de uma semana e meia de duração.

Dentre os Baby Boomers (nascidos entre 1945 e 1954) pertencentes à comunidade LGBTQIAP+, 68% apresentam maior probabilidade de fazer viagens internacionais com mais de duas semanas de duração; 52% afirmam que suas viagens costumam durar duas semanas (contra 31% ao se considerar todas as faixas etárias).

Senso de inclusão tem grande influência sobre as viagens de consumidores LGBQTIAP+

Ao escolher um destino no Caribe e América Latina, 47% dos viajantes LGBTQIAP+ entrevistados informaram que inclusão é o principal fator decisório. Para os fins deste estudo, para ser considerado inclusivo, um destino precisava apresentar os seguintes atributos: senso de inclusão e aceitação, existência de estabelecimentos voltados para o público LGBTQIAP+ e bons níveis de segurança para visitantes e residentes pertencentes à comunidade.

Dentre outros fatores importantes estavam a disponibilidade de praias e oportunidades para relaxar (36%) e atrações culturais e turísticas (31%).

Entretanto, os membros da comunidade relatam ainda carregar outras preocupações.

Segurança é a maior delas (54%)

Depois são citados os itens: percepções de discriminação e preconceito (41%), barreiras linguísticas (37%) e inexistência de estabelecimentos voltados para o público LGBTQIAP+ (31%).

Em relação às informações buscadas antes de efetuar uma reserva, enquanto o público geral dá preferência a sites de viagem, a comunidade LGBTQIAP+ prefere recomendações feitas por amigos e familiares.

Companhias de viagem

Em relação às companhias em viagens pelo Caribe e América Latina, foram encontradas distinções significativas entre a população geral e a comunidade LGBTQIAP+.

Amigos ocupam a segunda posição entre membros da comunidade e a quarta entre a população geral; animais de estimação e viagens sem companhia também são significativamente mais proeminentes entre viajantes LGBTQIAP+ do que entre o público geral (respectivamente 11% e 9% entre membros da comunidade contra 7% e 6% entre membros da população geral).

Os resultados são encorajadores para muitos líderes do setor de hospitalidade em CALA, mas o estudo também denota a existência de obstáculos específicos para a comunidade destacada. Ficou claro que consumidores LGBTQIAP+, com seus amigos e familiares, fazem escolhas sensíveis com base em sentimentos próprios de inclusão, segurança e acolhimento. A realização desta pesquisa demonstra mais uma vez que a Marriott International luta ativamente pela inclusão, tanto para hóspedes quanto para colaboradores, e reforça seu compromisso com o acolhimento de todas as pessoas, em todas as suas propriedades, independentemente de quem sejam ou amem.

Metodologia de pesquisa:

Este estudo quantitativo apresentou um questionário estruturado, preenchido online em cerca de 15 minutos pelos participantes, de maneira autônoma. O grupo-alvo era composto por pessoas de classe média-alta que realizaram viagens de avião domésticas e internacionais nos últimos 12 meses ou que planejam fazer uma viagem no próximo ano. O estudo levou em consideração o gênero dos entrevistados para refletir a distribuição da população geral e da comunidade LGBTQIAP+. As pesquisas foram realizadas nos seguintes países: Brasil, México, Chile, Costa Rica e Porto Rico. Dos 1.781 questionários recebidos, 1.254 eram de pessoas da população geral e 527 de membros da comunidade LGBTQIAP+, ambos distribuídos aleatoriamente entre os países participantes.

Sobre a Marriott International

A Marriott International, Inc. (Nasdaq: MAR) tem sede em Bethesda, Maryland, EUA, e conta com um portfólio de cerca de 8.600 propriedades em mais de 30 grandes marcas hoteleiras, localizadas em 139 países e territórios. Ao redor do mundo, a Marriott opera hotéis e também faz seu franqueamento, além de conceder licenças para resorts particulares de férias. A empresa oferece ainda o Marriott Bonvoy®, seu premiado programa de viagens. Para mais informações, acesse www.marriott.com. Para ver as notícias mais recentes do grupo, acesse www.marriottnewscenter.com. Conecte-se conosco pelo Facebook e siga @MarriottIntl no Twitter e no Instagram.

Sobre a IGLTA e a IGLTA Foundation

A International LGBTQ+ Travel Association é líder global na promoção de viagens da comunidade e membro afiliado da United Nations World Tourism Organization. A missão da associação é oferecer informações e recursos para viajantes LGBTQ+ e expandir o turismo da comunidade globalmente, demonstrando para isso seu significativo impacto social e econômico. A rede global da IGLTA conta com mais de 13 mil acomodações, destinos, prestadores de serviços, agentes de viagem, operadores de passeios, eventos e mídias de turismo apoiadoras da comunidade LGBTQ+ em 80 países. O braço filantrópico da associação, a IGLTA Foundation, capacita empresas de viagem voltadas para o público da comunidade globalmente por meio de iniciativas de liderança, pesquisa e educação. Para mais informações, acesse iglta.org, igltaconvention.org ou iglta.org/foundation. Siga-nos no Facebook (@IGLTA, @IGLTABusiness ou @IGLTAFoundation), Twitter, LinkedIn e Instagram (@iglta).

Info - https://mma.prnewswire.com/media/2247271/Viajantes_LGNTQIAP_PORT_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1435277/4340813/Marriott_International_Logo.jpg

FONTE Marriott International

SOURCE Marriott International