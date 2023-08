Novo estudo realizado por cientistas em poços de alcatrão de La Brea descobre a extinção de mamíferos da era do gelo associada às mudanças climáticas, humanos e incêndios

LOS ANGELES, 17 de agosto de 2023 /PRNewswire/-- Incêndios florestais em larga escala em um ecossistema propenso a incêndios devido às mudanças climáticas causaram o desaparecimento de gatos com dentes de sabre, lobos pré-históricos e outros grandes mamíferos no sul da Califórnia há quase 13.000 anos, de acordo com um novo estudo de pesquisadores em poços de alcatrão La Brea.

Publicado na revista Science, o estudo revisado por pares abre novos caminhos em um debate científico de décadas sobre o que desencadeou a última grande extinção da Terra. Apoiado pela datação precisa de fósseis preservados em poços de alcatrão de La Brea, a pesquisa promove nossa compreensão da dinâmica entre mudanças ambientais dramáticas, crescimento da população humana, atividade de incêndios florestais e o desaparecimento abrupto da megafauna da Era do Gelo.

"O significado desta pesquisa repercutirá por décadas bem além do campo científico", disse a Dra. Lori Bettison-Varga, presidente e diretora dos museus de história natural do condado de Los Angeles. "Os poços de alcatrão de La Brea são o único lugar na Terra com o registro fóssil necessário para examinar o último evento significativo de mudança climática dessa maneira. A sua coleção de milhões de fósseis da Era do Gelo oferece uma oportunidade única de estudar mudanças ambientais.

O estudo demonstrou uma cadeia desastrosa de eventos ecológicos reconstruída a partir de registros climáticos, vegetais e de incêndios preservados nos sedimentos do Lago Elsinore nas proximidades. Começou com o aquecimento e secagem gradual da paisagem e um declínio simultâneo de grandes herbívoros adaptados à floresta ao longo de 2.000 anos, à medida que a Terra emergiu da última era do gelo e as geleiras recuaram. Em seguida, assim como as populações humanas começaram a aumentar acentuadamente na América do Norte, o ecossistema passou por uma mudança dramática: as temperaturas aumentaram rapidamente, uma seca de 200 anos devastou a paisagem e grandes incêndios florestais transformaram comunidades de plantas. Em 300 anos, todos os gigantes da Era do Gelo em La Brea sumiram, e o moderno ecossistema chaparral adaptado a fogo da Califórnia apareceu.

Entender a relação entre a mudança ambiental e a atividade humana é igualmente importante para os desafios atuais, disse o estudo. Ele observou que as temperaturas no sul da Califórnia aumentaram mais rapidamente no século passado do que no final do Plistoceno. A área terrestre queimada por incêndios florestais no oeste dos EUA aumentou quatro vezes nos últimos 20 anos, e estima-se que esse padrão só piore nos próximos anos.

FONTE Natural History Museums of Los Angeles County

