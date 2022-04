Novo filme da marca SUNMI redefine o valor do tempo

-Conveniência-Esqueceu a carteira na hora de pagar, o que Ben deve fazer?

-Saúde-Por que Lucy e Paul discutem no mercado?

-Eficiência-Por que todos no ônibus estão sorrindo durante a hora do rush?

-Localização-Como o gerente da biblioteca encontra rapidamente o livro perdido levado por Bruno?

-Companheirismo-A caminho de visitar sua mãe, o que Kenta vê no posto de gasolina?

-Esperança-Como Steve gerencia melhor sua loja durante a epidemia?

Nestas histórias, a SUNMI móvel, pagamento, desktop e pagamentos em quiosques, juntamente com as soluções fornecidas por parceiros de diferentes setores, ajudam as empresas a economizar tempo e ajudam as pessoas a aproveitar mais o tempo de vida para amar mais e curtir mais! Quase 100 parceiros de todo o mundo, como Mybus, VNpay, Yonoton, Flipdish e Welpet, participaram do lançamento conjunto e forneceram soluções de cenário em diferentes áreas, como transporte, alimentação, varejo etc. Tecnologia reconstruída e tempo sublimado. A essência dos negócios para criar uma vida melhor para a humanidade não mudará, nem a intenção original da SUNMI de criar uma vida melhor com tecnologia.

Guiada pelo altruísmo, a SUNMI está comprometida em oferecer dispositivos de IoT comerciais para todas as esferas da vida, trazendo digitalização para todos os cenários de negócios e trabalhando com parceiros globais do ecossistema para construir um mundo interconectado de negócios.

Até 31 de dezembro de 2021, a SUNMI App Store havia se tornado uma das principais lojas de aplicativos para empresas, com 30 mil parceiros e mais de 16 mil aplicativos, e estes aplicativos foram amplamente utilizados na entrega de alimentos, restaurantes, varejo, controle de impostos, finalização de compras e em outros cenários. Os produtos e soluções de IoT da SUNMI têm sido usados em mais de 200 países, regiões e territórios, capacitando comerciantes em todo o mundo.

Sobre a SUNMI

A SUNMI é uma empresa de IoT com o valor central de "altruísmo". Temos o compromisso de oferecer dispositivos de IoT inteligentes para empresas e suporte a serviços integrados em nuvem, construindo um mundo interconectado e, finalmente, alcançando o Business 4.0.

